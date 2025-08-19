सातारा

Satara News:'वाईचा कृष्णाकाठ गर्दीने फुलला'; महागणपती मंदिर परिसराला पालख्यांमुळे जत्रेचे स्वरूप

Wai palanquin procession attracts pilgrims: शेवटच्या श्रावणी सोमवारचे औचित्य साधून तालुक्यातील मांढरदेव, परखंदी, शेलारवाडी, शेंदूरजणे अशा अनेक गावातील ग्रामदेवतांच्या पालख्या आज सकाळी ढोल व झांजांच्या निनादात, गुलालाची उधळण करीत मिरवणुकीने गणपती घाटावर आल्या होत्या.
“Devotees throng Wai’s Krishna Ghat as Mahaganpati Temple area comes alive with palanquins and festive celebrations.”
सकाळ वृत्तसेवा
वाई: श्रावणातील शेवटचा सोमवार असल्याने आज येथील कृष्णा तीरावर परिसरातील गावाच्या व खेड्यापाड्यातील ग्रामदेवतांच्या पालख्या आज कृष्णा नदीवर आल्याने महागणपती घाटावर जत्रेचे स्वरूप आले होते. या वेळी वरुणराजाच्या साक्षीने भाविकांनी महागणपती आणि महादेवाचे दर्शन घेतले.

