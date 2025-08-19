Satara News:'वाईचा कृष्णाकाठ गर्दीने फुलला'; महागणपती मंदिर परिसराला पालख्यांमुळे जत्रेचे स्वरूप

वाई: श्रावणातील शेवटचा सोमवार असल्याने आज येथील कृष्णा तीरावर परिसरातील गावाच्या व खेड्यापाड्यातील ग्रामदेवतांच्या पालख्या आज कृष्णा नदीवर आल्याने महागणपती घाटावर जत्रेचे स्वरूप आले होते. या वेळी वरुणराजाच्या साक्षीने भाविकांनी महागणपती आणि महादेवाचे दर्शन घेतले..Farming Success Story: 'पाच एकर टोमॅटोतून चाळीस लाखांचे उत्पन्न'; संगमनेर तालुक्यातील मंगेश गाडेंची किमया, नोकरी ऐवजी शेतीला प्राधान्य.दरवर्षी श्रावण महिन्यात आपल्या ग्रामदेवतांना कृष्णा नदीच्या पवित्र पाण्यात स्नान घालण्याची तसेच महागणपतीला भेटण्यासाठी आणण्याची प्रथा आहे. त्यानुसार आज शेवटच्या श्रावणी सोमवारचे औचित्य साधून तालुक्यातील मांढरदेव, परखंदी, शेलारवाडी, शेंदूरजणे अशा अनेक गावातील ग्रामदेवतांच्या पालख्या आज सकाळी ढोल व झांजांच्या निनादात, गुलालाची उधळण करीत मिरवणुकीने गणपती घाटावर आल्या होत्या..या वेळी ग्रामदेवतांना नदीत विधिपूर्वक स्नान घालून त्यांची पूजाअर्चा आरती झाल्यानंतर पुन्हा वाजतगाजत पालख्या गावाकडे जात होत्या. पालख्या घेऊन जाताना गुलालाने माखलेले तरुण व ग्रामस्थ किसन वीर चौकात ढोल लेझीमच्या तालावर नाचत होते. येथील काशीविश्वेश्वर, तसेच भद्रेश्वर, वाकेश्वर, सिद्धेश्वर आदी महादेवाच्या मंदिरांत भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती..Farming Success Story : 'अवघ्या ५५ गुंठ्यात २३ लाखांचे डाळिंब'; व्होळे येथील सुधाकर चोपडेंनी कष्टातून फुलवली शेती, बांगलादेशात निर्यात.दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. याठिकाणी प्रसाद, मिठाई, बेल-फुलांची दुकाने थाटण्यात आली होती. आठवडा बाजारामुळे भाविकांबरोबर बाजाराला येणाऱ्या लोकांची व वाहनांची गर्दीत भर पडली होती. त्यामुळे विविध रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होत होती. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत पोलिसांची मोठी दमछाक झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.