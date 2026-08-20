Maharashtra Superstition Law: बुवाबाजीला आळा घालणार कसा? जादूटोणाविरोधी कायदा लागू होऊन १३ वर्षे, नियम करण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष

सातारा: राज्यात बुवाबाजीचे प्रकार सातत्याने पुढे येत आहेत. त्यांच्याकडून रोज नवनवीन प्रकारे अंधश्रद्धेला खतपाणी घालण्याचे काम होत असतानाही जादूटोणाविरोधी कायद्याचे नियम करण्याकडे मात्र राज्य सरकारचे १३ वर्षांपासून दुर्लक्ष झाले आहे. दरम्यान, गुन्हे दाखल होत असले तरी त्याचे प्रमाण कमीच आहे, असा दावा केला जात आहे. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला गुरुवारी (ता. २०) १३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यांचे विचार देशभर पोहोचत आहेत. मात्र, जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियम करण्यासाठी सरकारला वेळ मिळाला नाही. भोंदू अशोक खरात प्रकरणानंतर सरकारने जादूटोणाविरोधी कायद्याचे नियम केले जातील, असे स्पष्ट केले, तरीही याबाबत हालचाल झालेली नाही. गेल्या दोन महिन्यांत राज्यात बुवाबाजीचे ५० पेक्षा जास्त प्रकरणे पुढे आली. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या टोल फ्री क्रमांकावरही अनेक तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची असतानाही दुर्लक्ष होत आहे..प्रत्येक पोलिस ठाण्यात अंधश्रद्धाविरोधी कक्ष स्थापन करावा, असा आदेश सरकारने काढला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीही झाली नसल्याचे दिसत आहे. हे कक्षही स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे..जादूटोणाविरोधी कायदा होऊनही बुवाबाजीचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिसांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. कठोर कलमे घालून कायदाही सुधारित करण्याची आवश्यकता आहे. इतर राज्यांतही हा कायदा राबवावा.- प्रमोदिनी मंडपे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाजमाध्यमांवरून होणाऱ्या बाबाबुवांच्या जाहिरातींवर कसलेच नियंत्रण नाही. त्यामुळे जादूटोणाविरोधी कायद्याचे नियम सरकारने करणे काळाची गरजच ठरत आहे.- डॉ. हमीद दाभोलकर, कार्यकर्ते अंनिस.MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.कायदा कशासाठी?महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम २०१३ या कायद्याचा उद्देश जादूटोणा, अमानुष प्रथा आणि अंधश्रद्धेच्या नावाखाली होणारे शोषण रोखणे हा आहे. कायद्याने अशा कृत्यांना दंडनीय गुन्ह्याचे स्वरूप दिले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.