सातारा

Satara News: धोकादायक शाळांची होणार दुरुस्ती! 'सातारा जिल्ह्यात ६७ कोटी ७० लाखांचा निधी मंजूर'; १९ इमारती येणार सुस्थितीत

Satara Schools to Get New Life: जिल्हा परिषदेच्या काही धोकादायक स्थितीतील शाळांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. काही ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये शाळांची पडझडही झाली आहे, तसेच अनेक शाळांमध्ये भिंतींना भेगा पडणे, पत्रा गंजणे, खिडक्यांची दुरवस्था, पावसाळ्यात पाणी गळणे अशी स्थिती आहे.
"Satara schools to get safe infrastructure: ₹67.70 crore sanctioned for repairing 19 dangerous buildings."
"Satara schools to get safe infrastructure: ₹67.70 crore sanctioned for repairing 19 dangerous buildings."Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : दुर्गम भागास जिल्ह्यात अनेक ठिकाणच्या शाळांची दुरवस्था झाली आहे. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने ६७ कोटी ७० लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील धोकादायक १९ शाळांच्या दुरुस्तीचे काम लवकरच सुरू होणार असून, विद्यार्थ्यांना सुस्थितीत इमारतींमध्ये शिक्षण मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Satara
school
Funding
district
Dangerous Building

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com