सातारा : धर्म, जात, पंथ, भाषाद्वेष सारे संपू दे, माणसाने माणसाशी मानसासम वागावे, या उद्देशानुसार खिदमत ए खल्क संस्थेचे कार्य आदर्शवत ठरले आहे. जिल्ह्यातील सातारा शहरातून सुरू झालेल्या खिदमत ए खलकने समाजसेवेच्या कार्यातून आपली वेगळी ओळख जिल्ह्यासह राज्यभरात निर्माण केली. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कोरोना काळात सर्व नाती संपत चालली होती. त्यावेळेस माणुसकीच्या नात्याने खिदमत ए खल्क संस्थेने विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबविले. यामध्ये प्रामुख्याने विविध पातळीवर कार्य करणाऱ्या सर्वधर्मीय कोरोनाबाधितांचे व इतर संलग्न आजारांनी मृत व्यक्तींच्या मृतदेहांचा अंत्यविधी करण्यासाठी साताऱ्यातील खिदमत ए खल्क या कमिटीचे सदस्य पुढे आले आणि अनेकांनी त्यांचे हे जीवघेणे कार्य पाहिले. कोरोनाग्रस्तांचे अंत्यसंस्कार करण्याचे काम मोठ्या धाडसाने या संस्थेच्या सदस्यांनी केले. त्यांचे हे कार्य सर्वांपुढे आदर्शवत तर ठरलेच; पण त्यातून माणुसकीचे दर्शन घडले..पर्यावरणाचा पुरस्कारपर्यावरणपूरक उपक्रमांमध्ये संस्थेचा कायम सहभाग असतो. गेंडामाळ कब्रस्तानच्या प्रांगणात १५ फळझाडांचे रोपण, किल्ले अजिंक्यतारा येथे वृक्षारोपण असे विविध ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करून वृक्षसंवर्धनाला महत्त्व दिले. सण, उत्सवकाळात बंदोबस्तावरील पोलिसांसमवेत संस्थेचे सदस्य सण, उत्सव साजरे करीत असतात. ईद व अन्य सणांच्या दिवशी बंदोबस्तावरील पोलिसांना गोडधोड वाटप करण्यात येते. लकडी पूल येथे प्रजासत्ताक दिनही साजरा केला..खिदमत ए खल्क संस्थेचे कार्य सादिक शेख, साजिद शेख, मुबिन महाडवाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाजी मोहसीन बागवान, इम्रान सुमो, अज्जू घड्याळवाले, तौसिफ बागवान, अब्दुल सुतार, हाजी सलीम भारत, हाजी अमजद भारत, असिफ खान, असिफ फरास, इर्शाद बागवान, सलीम शेख पाळणेवाले, अबिद बागवान, हाफीज मुराद, अरबाज बागवान, सुहेल सय्यद, शाहरुख शेख, आबिद बागवान, शमशुद्दीन, आफताब, अय्याज, फैज मोहम्मद, अयान फरान खान समाजसेवेचे हे कार्य पुढे नेत आहेत..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .आपत्तीग्रस्तांना मदतसंस्थेने जिल्ह्यासह राज्यात ज्या ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती कोसळली, तेथे तातडीने मदतीचा हात पुढे केला. पाटण तालुक्यातील मोरणा भागातील आपत्ती व दुर्घटनाग्रस्त भागात मदत करून ग्रामस्थांना दिलासा दिला. याबरोबरच गरजू गुणवंत मुलांची शैक्षणिक जबाबदारी स्वीकारली आहे. गरजू रुग्णांच्या पूर्ण महिन्याच्या औषधांचा खर्च संस्था करीत असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.