Satara Crime: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचा AI मॉर्फ केलेला फोटो पोस्ट केल्याप्रकरणी गुन्हा; तीन फेसबुक अकाउंटधारकांसह यूट्यूब चॅनेलवर कारवाई

सातारा : सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा फोटो एआयच्या मदतीने मॉर्फ करून आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याप्रकरणी तीन फेसबुक अकाउंटधारक व एका यूट्यूब चॅनेलवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.याबाबत अमर बाळासाहेब मोकाशी यांनी फिर्याद दिली आहे. सातारा शहरामध्ये शिवेंद्रसिंहराजे भोसले मित्र समूहाच्या वतीने दहीहंडी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी नृत्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात एका नर्तकीकडे पाहात असलेला फोटो वापरत फेसबुकवर शिवेंद्रसिंहराजे व छत्रपतींच्या वंशजावर आक्षेपार्ह टीका करणारी पोस्ट चार अकाउंटवरून टाकण्यात आली होती. .हे निदर्शनास आल्यावर त्यासंदर्भात शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे खुलासाही केला. एआयचा वापर करून मॉर्फ केलेला फोटो वापरून फेसबुकवर पोस्ट केली आहे. हे फक्त माझी राजकीय बदनामी करण्यासाठी केले जात आहे. संबंधित फोटोचा सातारा येथे झालेल्या कार्यक्रमाशी संबंध नाही, हे वस्तुस्थिती पाहिल्यावर स्पष्ट होते. असे चुकीचे फोटो एकत्र जोडून पोस्ट करून बदनामी करणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जात आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...दरम्यान, नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, नगरसेवक धनंजय जांभळे, अविनाश मोहिते व कार्यकर्त्यांनी दुपारी पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांची भेट घेतली. त्या वेळी आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यात आली. त्यानुसार प्रतीक थोरात-देशभक्त जेन जी, सोनाली देशमुख व हरी शिंदे या फेसबुक अकाउंटधारक तसेच माणदेशी प्राइम न्यूज या यूट्यूब चॅनेलवर शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची बदनामी करणाऱ्या पोस्ट केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.