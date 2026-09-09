सातारा

Satara Crime: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचा AI मॉर्फ केलेला फोटो पोस्ट केल्याप्रकरणी गुन्हा; तीन फेसबुक अकाउंटधारकांसह यूट्यूब चॅनेलवर कारवाई

Satara Police Book Three Over AI Morphed Minister Photo: एआयच्या मदतीने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा फोटो मॉर्फ करून आक्षेपार्ह पोस्ट; तीन फेसबुक अकाउंटधारक व एका यूट्यूब चॅनेलविरुद्ध गुन्हा दाखल
AI Morphed Photo of Shivendrasinhraje Bhosale Sparks Case in Satara Three Facebook Accounts and YouTube Channel Booked

AI Morphed Photo of Shivendrasinhraje Bhosale Sparks Case in Satara Three Facebook Accounts and YouTube Channel Booked

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा फोटो एआयच्या मदतीने मॉर्फ करून आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याप्रकरणी तीन फेसबुक अकाउंटधारक व एका यूट्यूब चॅनेलवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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