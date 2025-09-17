-संदीप गाडवे केळघर : गेल्या ७७ वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या खेडोपाड्यात अविरत व सुरक्षित सेवा देऊन एसटीने सर्वसामान्य प्रवाशांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केले आहे. अशी ‘लालपरी’ महाबळेश्वरच्या दुर्गम भागात धावताना अचानक बंद पडली. मग टोचण लावून ती आगारात न्यायची म्हटल्यावरही जागची हलेना, अशी ती स्थिती. तेव्हा मात्र कार्यशाळेच्या कारागिरांनी हे आव्हान समजून, तिचे इंजिन जागीच उतरवून ते बदलले आणि दुरुस्त करून ती पुन्हा धावती केली. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .शालेय विद्यार्थी, नोकरदार असो वा चाकरमानी, सर्वांनाच एसटी आपलीशी वाटते. ग्रामीण भागात मुक्कामी असणारी लालपरी तर गावातील ग्रामस्थांसाठी अभिनयाची वाटते. मात्र, गावात आलेली हीच लालपरी अचानक बंद पडली आणि मग मात्र ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी सात तासांच्या अथक प्रयत्नांतून ग्रामस्थांच्या सहकार्याने ती सुरू झाल्याचा आनंद, तर अवर्णनीयच ठरला..त्याचे झाले असे, की चार दिवसांपूर्वी महाबळेश्वर आगाराची बस दुर्गम अशा रेनोशी गावात बंद पडली. आगारातील सहायक कार्यशाळा अधीक्षक जयवंत केदार हे आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत रेनोशी येथे गेले. बंद पडलेली बस टोचन करून आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बस जागची हलत नव्हती. आता काय करायचे हा प्रश्न श्री. केदार यांना पडला. विभागीय कार्यशाळेच्या मदतीने श्री. केदार यांनी जागेवरच बसचे इंजिन बदलण्याचा धाडसी निर्णय घेतला..अत्यंत अडचणीच्या व प्रतिकूल परिस्थितीत रेनोशी ग्रामस्थांनी मोठे सहकार्य केल्याचे सांगून श्री. केदार यांनी गावातील सर्व ग्रामस्थांप्रती एसटीच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त केली, तर विभाग नियंत्रक तथा यंत्र अभियंता विकास माने हे इंजिन बसवेपर्यंत कारागिरांच्या संपर्कात होते..खरोशी मुक्काम रेनोशीपर्यंतबसचे काम पूर्ण होताच रेनोशी ग्रामस्थांनी महाबळेश्वर आगाराचा खरोशी मुक्काम हा रेनोशी येथे आल्यास दुर्गम विभागातील सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवास करणे सुलभ होईल. त्यामुळे रेनोशी येथे मुक्कामी बस यावी, अशी विनंती केली. श्री. केदार यांनी आगार व्यवस्थापक महेश जाधव यांच्याशी चर्चा केली. आगार व्यवस्थापक जाधव यांनी विभाग नियंत्रक माने व विभागीय वाहतूक अधिकारी ज्योती गायकवाड यांच्याशी चर्चा केली व या अधिकाऱ्यांनी रेनोशीपर्यंत बस सोडण्याचा निर्णय घेतला. दुर्गम भागात एसटीची मुक्कामी बस आल्याने रेनोशी ग्रामस्थांनी एसटीच्या सातारा विभागाचे व महाबळेश्वर आगाराचेही आभार मानले..प्रतिकुलतेत सहकार्याचा हातवरून पडणारा मुसळधार पाऊस, दाट धुके, किर्रर्र अंधार परिस्थितीत बसचे इंजिन बदलण्याचे काम सुरू झाले. इंजिन बसवण्याचे काम सुरू असताना तेथे रेनोशी गावातील ग्रामस्थ आले. युवक, ग्रामस्थ व कार्यशाळा कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयातून, मदतीतून इंजिन बसवण्याचे अत्यंत क्लिष्ट काम सलग सात तास परिश्रम घेऊन पूर्ण करण्यात आले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.महाबळेश्वर हा अत्यंत दुर्गम व डोंगराळ तालुका असून, दळणवळणाच्या दृष्टीने काहीशी कठीण परिस्थिती असताना देखील महाबळेश्वर आगाराचे कर्मचारी मुसळधार पाऊस, दाट धुके व थंडीच्या वातावरणातही तालुक्यातील सर्वसामान्य प्रवासी जनतेला प्रामाणिकपणे सेवा देत आहेत. यापुढील काळातही महाबळेश्वर तालुक्यातील प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी सर्व कामगारांच्या सहकार्याने प्रयत्नशील राहणार आहे.- महेश जाधव, आगार व्यवस्थापक महाबळेश्वर आगार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.