सातारा

Satara News: जागीच बदलले नादुरुस्त ‘लालपरी’चे इंजिन; महाबळेश्‍‍वर आगाराच्‍या कार्यशाळेची किमया, रेणोशीत सात तास प्रयत्‍न

Skillful Repair at Mahabaleshwar: चार दिवसांपूर्वी महाबळेश्वर आगाराची बस दुर्गम अशा रेनोशी गावात बंद पडली. आगारातील सहायक कार्यशाळा अधीक्षक जयवंत केदार हे आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत रेनोशी येथे गेले. बंद पडलेली बस टोचन करून आणण्याचा प्रयत्न केला.
“Mahabaleshwar depot staff replace faulty ‘Red ST’ engine on-site in 7 hours, ensuring smooth service.”

“Mahabaleshwar depot staff replace faulty ‘Red ST’ engine on-site in 7 hours, ensuring smooth service.”

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-संदीप गाडवे

केळघर : गेल्या ७७ वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या खेडोपाड्यात अविरत व सुरक्षित सेवा देऊन एसटीने सर्वसामान्य प्रवाशांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केले आहे. अशी ‘लालपरी’ महाबळेश्‍‍वरच्‍या दुर्गम भागात धावताना अचानक बंद पडली. मग टोचण लावून ती आगारात न्‍यायची म्‍हटल्‍यावरही जागची हलेना, अशी ती स्‍थिती. तेव्‍हा मात्र कार्यशाळेच्‍या कारागिरांनी हे आव्‍हान समजून, तिचे इंजिन जागीच उतरवून ते बदलले आणि दुरुस्‍त करून ती पुन्‍हा धावती केली.

Loading content, please wait...
Satara
Mahabaleshwar
Engine
st bus
Workshop
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com