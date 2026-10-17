Sugarcane Price Protest ₹5,500 Per Tonne : साखर कारखान्यांची कोंडी! ऊसदर आंदोलनाची धग दारावर; शेतकरी संघटना साडेपाच हजारांवर ठाम

कराड : साखर कारखान्यांच्या धुराड्यातून गाळपाचा धूर निघण्याची तयारी असतानाच ऊसदर आंदोलनाची ठिणगी पडली (Sugarcane price protest) आहे. प्रतिटन साडेपाच हजार रुपये ऊसदर मिळाल्याशिवाय ऊसतोड करू नका, असा आक्रमक पवित्रा स्वाभिमानी, बळीराजा आणि शेतकरी संघटनेने घेतल्याने साखर कारखान्यांची कोंडी झाल्याची स्थिती आहे. .सध्या ऊसतोडी सुरू होऊन वाहतुकीलाही वेग येत असताना संघटनांनी ठिकठिकाणी वाहतूक रोखण्याचे सत्र सुरू केल्याने व्यवस्थापनासमोर हंगाम सुरळीत सुरू ठेवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे..ऊस गळीत हंगामाच्या प्रारंभी दराचा प्रश्न पेटल्याने सध्या ऊसतोड आणि वाहतुकीच्या नियोजनावर परिणाम होताना दिसत आहे. कोणत्याही कारखान्यासाठी हंगाम वेळेत सुरू होणे महत्त्वाचे असते. उसाची उपलब्धता, मजुरांची व्यवस्था, तोडणी वाहतुकीचे नियोजन आणि दैनंदिन गाळप क्षमता या बाबींवर संपूर्ण हंगामाचे गणित अवलंबून असते. अशा वेळी ऊसदरावरून आंदोलन तीव्र झाल्यास गाळपात खंड पडून प्रारंभीच्या टप्प्यात साखर निर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Phaltan Cotton Farming : फलटण तालुक्यात 'पांढऱ्या सोन्या'ला उभारी; यंदा 878 हेक्टरवर कापूस लागवड, हमीभावापेक्षा अधिक दरामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा.दुसरीकडे वाढता उत्पादन खर्च हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खते, औषधे, मजुरी, सिंचन, वीज आणि शेतीच्या मशागतीवरील खर्च वाढत असल्याने उसाला अपेक्षित दर मिळावा, अशी उत्पादकांची भूमिका आहे. त्यामुळे साडेपाच हजार रुपये प्रतिटन दराची मागणी ही केवळ दरवाढीपुरती मर्यादित न राहता शेतीच्या आर्थिक गणिताशी जोडली गेली आहे. मात्र, मागणी मान्य करायची झाल्यास कारखान्यांची आर्थिक क्षमता, साखर व उपपदार्थांपासून मिळणारे उत्पन्न आणि उत्पादन खर्च यांचाही विचार करावा लागणार आहे..संवादाचा मार्ग खुला होणे महत्त्वाचेयंदाच्या हंगामात ऊसदराचा प्रश्न केवळ शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यातील आर्थिक संघर्ष राहणार, की त्यातून व्यापक आंदोलन उभे राहणार, हे आगामी चर्चांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी हंगाम सुरळीत होण्यासाठी ऊसदराच्या प्रश्नावर संवादाचा मार्ग खुला करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे..PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच खात्यात येणार पीएम किसानचे 2,000 रुपये; e-KYC न केल्यास अडकतील पैसे, जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट.महागाईमुळे उसाची शेती परवडत नाही. तरीही पर्यायच नसल्याने शेतकरी ऊस करत आहे. सध्या वाढलेला उत्पादन खर्च आणि साखरेचे वाढलेले दर याचा विचार करून साखर कारखान्यांनी साडेपाच हजार रुपये दर जाहीर करावा, अन्यथा उसाला कोयता लावू नये, आंदोलनाला सामोरे जावे.-देवानंद पाटील, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.उसाची शेती ही कारखानदारांचीच धन झाली आहे. त्यांनी त्यांना वाटेल तेवढा दर देणे म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहून ऊसदर द्यावा. यंदा कारखान्यांनी पाच हजार रुपये दर द्यावा, अन्यथा कारखाने सुरू करू नये.-पंजाबराव पाटील, संस्थापक, बळीराजा शेतकरी संघटना.सद्यःस्थितीनुसार संभाव्य परिणामआंदोलन तीव्र झाल्यास हंगामात व्यत्ययरास्त दरासाठी दबाव कायम राहण्याची शक्यताशेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढणे अपरिहार्य ठरणारमजूर आणि वाहतुकीच्या नियोजनावर परिणाम शक्यसंघटना आणि कारखाना व्यवस्थापनातील चर्चाच निर्णायक ठरणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.