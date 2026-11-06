Maharashtra Village Diwali Bonus: महाराष्ट्रातील 'या' गावाची कमाल! गावकऱ्यांना दिला दिवाळी बोनस; विकासाच्या जोरावर देशभर डंका

सातारा : दिवाळी म्हटली की आनंद, उत्साह आणि गोडधोडाची रेलचेल! मात्र, सातारा जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीने यंदा दिवाळीचा आनंद आणखी द्विगुणित केला आहे. गावातील प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलावे आणि सणाचा आनंद सर्वांना घेता यावा, यासाठी पाटण तालुक्यातील मान्याचीवाडी ग्रामपंचायतीने ग्रामस्थांना दिवाळी बोनस देण्याचा उपक्रम राबविला आहे. अवघी ४२० लोकसंख्या आणि ९८ कुटुंबे असलेल्या या गावाने केवळ बोनस देऊनच नव्हे, तर लोकसहभागातून विकासाचा नवा आदर्श निर्माण करून राज्यासह देशाचे लक्ष वेधले आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.आज अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावरून तक्रारी ऐकायला मिळतात. मात्र, मान्याचीवाडीने ग्रामविकास म्हणजे नेमके काय, हे आपल्या कामातून दाखवून दिले आहे. गेल्या २४ वर्षांपासून ग्रामस्थांनी एकजुटीने लोकसहभागाची चळवळ उभी केली. त्यातून गावाच्या विकासाला दिशा मिळाली. ग्रामस्थांची एकी, लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न यांच्या जोरावर या छोट्याशा गावाने देशपातळीवर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..मान्याचीवाडीच्या विकासकामांची दखल राष्ट्रीय पातळीवरही घेण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते ग्रामपंचायतीला देशातील सर्वोत्तम ग्रामपंचायतीचा 'नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. या पुरस्कारासोबत ग्रामपंचायतीला दीड कोटी रुपयांचे पारितोषिक मिळाले. याशिवाय अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी एक कोटी रुपयांचा 'ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार'ही गावाने पटकावला. अशा प्रकारे एकाच वर्षात तब्बल अडीच कोटी रुपयांचे दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळविण्याचा मान मान्याचीवाडीने मिळवला..मान्याचीवाडीने विकास करताना केवळ रस्ते आणि इमारती उभारण्यावर भर दिलेला नाही, तर पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले आहे. गावातील ६५ कुटुंबांकडे बायोगॅसची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच, गावातील सर्व ३५ पथदिवे सौरऊर्जेवर चालतात. २५ पैकी १६ शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसवले आहेत. घरांच्या छतांवर आणि सार्वजनिक इमारतींवरही सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, ऊर्जा बचत, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण आणि आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांत गावाने सातत्याने काम केले आहे. त्यामुळे मान्याचीवाडीचा विकास केवळ पुरस्कारांपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष ग्रामस्थांच्या जीवनमानातही बदल घडवणारा ठरला आहे..सलग तिसऱ्यांदा प्रथम क्रमांक!पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रातही मान्याचीवाडीने आपली आघाडी कायम ठेवली आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये 'माझी वसुंधरा' अभियानात सलग तिसऱ्या वर्षी राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत ग्रामपंचायतीने हॅट्ट्रिक केली. या यशाबद्दल गावाला एक कोटी रुपयांचे पारितोषिक जाहीर झाले. लोकसहभागातून पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्याचा गावाचा हा प्रयत्न इतर ग्रामपंचायतींसाठीही दिशादर्शक ठरत आहे. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...राबवलेली याेजना ठरतेय काैतुकास्पदग्रामस्थांना कररुपी ठरावीक कर रक्कम भरण्याचे आवाहन केले हाेते. त्यानुसार गाेळा झालेली रक्कम एकत्रीत केली. या रक्कमेच्या येणाऱ्या व्याजातून ग्रामपंचायत कर, पाणीपट्टीकर इतरकर भरण्यात आला. त्यातून शिल्लक राहीलेली रक्कम ग्रामस्थांना बाेनस म्हणून वाटप केली आहे अशी माहीती ग्रामपंचायत सरपंच रवी माने यांनी 'सकाळ'शी बाेलताना दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.