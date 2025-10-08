आनंदाची बातमी! 'मुनावळे जलपर्यटन पर्यटकांसाठी खुले'; साहसी खेळांचा आनंद लुटता येणार; देशातील गोड्या पाण्यातील पहिले पर्यटन केंद्र

कास: देशातील गोड्या पाण्यातील पहिले जलपर्यटन केंद्र असलेले मुनावळे (ता. जावळी) येथील जलपर्यटन आता पर्यटकांसाठी खुले झाले आहे. राज्यातील महत्त्वाची जलपर्यटन स्थळे २५ मे ते ३१ सप्टेंबर या कालावधीत बंद ठेवण्यात आली होती. नैसर्गिक आपत्ती व स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता ते खुले झाले असल्याने, कोयना धरणावरील या जलपर्यटन केंद्रात पर्यटकांना साहसी खेळांचा आनंद लुटता येणार आहे. .तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून कोयनेच्या शिवसागर जलाशयावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जलपर्यटन विकसित करण्यात आले आहे. कोयना धरण व शिवसागर जलाशय परिसर, सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, गर्द झाडी, निळेशार पाणी समृद्ध जैवविविधतेचे आगर आहे. .मुनावळे येथे पर्यटकांना आता स्कुबा डायविंग, बनाना राईड, जेट स्की, पॅरासेलिंग, बम्पर राईड, लेक क्रूझिंग बोट, फ्लाइंग फिश, कयाकिंग आदींचा थरार अनुभवता येणार आहे. या जलपर्यटन केंद्राच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत होत असून, स्थानिकांना शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत..असे असतील (प्रती व्यक्ती) दर...बनाना राइड, बम्पर राइड,फ्लाइंग फिश, जेट स्की (एक हजार मीटर) : ३०० रुपयेपॅरासेलिंग (एक हजार मीटर) : ७०० रुपयेसाहसी सायकल राइड (३० मिनिटे) : ६०० रुपयेसहा व्यक्तींसाठीलेक क्रूझिंग सफर (३० मिनिटे) : २५०० रुपयेरिगल हाय स्पीड बोट (३० मिनिटे) : ३५०० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.