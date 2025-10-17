Shashikant Shinde: महायुती सरकारवर जनतेचा रोष: प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे; सरकारकडून मदतीच्या नावाखाली तोंडाला पाने पुसण्याचे काम

वाई : राज्य अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असताना सरकारकडून मदतीच्या नावाखाली तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले. दुसरीकडे मराठा व ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नांवर सरकार ठोस भूमिका घेत नसल्याने जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुतीला फटका बसणार, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला, तसेच आगामी पालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून ताकदीने लढविणार असल्याचे सांगितले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.वाई येथे वाई, महाबळेश्वर आणि खंडाळा तालुक्यांतील महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. या वेळी निरीक्षक प्रदेश सरचिटणीस राजाभाऊ निकम, सांस्कृतिक विभागप्रमुख तेजपाल वाघ, विधानसभा समन्वयक डॉ. नितीन सावंत, ॲड. विजयसिंह पिसाळ, संतोष शिंदे, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे तालुका अध्यक्ष किरण खामकर, शहर अध्यक्ष स्वप्नील भिलारे, ॲड. नीलेश डेरे, जितेंद्र पिसाळ यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रारंभी डॉ. सतीश बाबर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले..आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘येणाऱ्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सामोरे कसे जायचे. त्यासाठी आज महाबळेश्वर, पाचगणी पाठोपाठ वाईत प्रमुख पदाधिकाऱ्याची व कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. दिवाळीनंतर सुरुवातीला पालिकांच्या निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत वाई मतदारसंघात केवळ कार्यकर्त्यांच्या बळावर महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला चांगली मते मिळाली. राज्यभरात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर ग्रामीण भागात नाराजी आहे. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला की परिवर्तन अटळ असते. हा निसर्ग नियम असून, त्यामुळे येणाऱ्या सर्व निवडणुका मित्रपक्षांबरोबर घेऊन पूर्ण ताकदीने लढविण्यात येणार आहेत. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी कोअर कमिटी करून इच्छुक उमेदवाराची चाचपणी करावी व निवडणुकीच्या कामाला लागावे, अशी सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.