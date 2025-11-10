सातारा

Shivruparaj Khardekar: फलटणला सर्व निवडणुका महायुतीतून: शिवरूपराजे खर्डेकर; राष्ट्रवादीकडून इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू

Mahayuti to Contest All Phaltan Elections Together: खर्डेकर म्हणाले, ‘‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारा जिल्ह्यातील सर्व निवडणुकांचा महायुतीमधील पक्षांशी एकी करून समीकरणे जुळवून आपण एकत्रितपणे लढण्याचे आदेश आम्हाला दिले आहेत.
फलटण : फलटण नगरपालिकेची निवडणूक महायुतीच्या माध्यमातूनच लढविण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे इच्छुक मोठी आहे; परंतु उमेदवार निवडताना अगोदर त्या त्या प्रभागात चाचणी करून निर्णय जाहीर होईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शिवरूपराजे खर्डेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

