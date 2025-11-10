Shivruparaj Khardekar: फलटणला सर्व निवडणुका महायुतीतून: शिवरूपराजे खर्डेकर; राष्ट्रवादीकडून इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू

फलटण : फलटण नगरपालिकेची निवडणूक महायुतीच्या माध्यमातूनच लढविण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे इच्छुक मोठी आहे; परंतु उमेदवार निवडताना अगोदर त्या त्या प्रभागात चाचणी करून निर्णय जाहीर होईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शिवरूपराजे खर्डेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज फलटणमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यावेळी आमदार सचिन पाटील व पदाधिकारी उपस्थित होते..यावेळी श्री. खर्डेकर म्हणाले, ‘‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारा जिल्ह्यातील सर्व निवडणुकांचा महायुतीमधील पक्षांशी एकी करून समीकरणे जुळवून आपण एकत्रितपणे लढण्याचे आदेश आम्हाला दिले आहेत. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी फलटण पालिका महायुतीच्या माध्यमातून लढणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पालिकेच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या सध्या राष्ट्रवादी व भाजपच्या मुलाखती चालू आहेत. आज आठ प्रभागांसाठी मुलाखती घेण्यात आल्या. उद्या (सोमवार) उर्वरित प्रभागांसाठी राहिलेले इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात येणार आहेत..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.\rइच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती संपल्यानंतर आम्ही दोन दिवस संपूर्ण शहरात चाचपणी करणार आहोत. त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांसोबत नगराध्यक्षासह नगरसेवकांच्या उमेदवारीचा व जागा वाटपाचा निर्णय घेणार आहोत. आमच्याकडे उमेदवारी मागण्यासाठी आलेल्या इच्छुक उमेदवारांपैकी अनेक जण निश्चितपणे निवडून येतील, अशी परिस्थिती आहे. उमेदवारीकरिता इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे बंडखोरी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.