Chitralekha Mane: रहिमतपुरात महायुतीच्या माध्यमातून लढणार: चित्रलेखा माने; पंचवीस वर्षांत म्हणावा तसा विकास झाला नाही

रहिमतपूर : रहिमतपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करून भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांनी एकत्र येत महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती भाजप महिला आघाडीच्या राज्य उपाध्यक्षा चित्रलेखा माने-कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.माने-कदम म्हणाल्या, ''गेल्या पंचवीस वर्षांत रहिमतपूर नगरपालिकेचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने जनतेसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजना महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचत असताना रहिमतपूरमध्ये विकास थांबलेला दिसतो.नगरपालिकेत सत्ता नसतानाही ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मनोज घोरपडे आणि खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या माध्यमातून रहिमतपूरमध्ये विकासकामे खेचून आणली गेली आहेत.'' सत्तेत नसतानाही आमच्या सहकाऱ्यांनी शहराच्या विकासासाठी सतत प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे रहिमतपूरची सुज्ञ जनता या निवडणुकीत आमच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.यावेळी माजी विरोधी पक्षनेते नीलेश माने यांनी माजी नगराध्यक्ष आनंद कोरे यांच्या आरोपांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. माने म्हणाले, ''रहिमतपूर नगरपालिकेसाठी मंजूर झालेल्या ३२ कोटींच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या मंजुरीवरून अनाठायी श्रेयवाद सुरू आहे. आनंद कोरे यांनी हे काम आम्ही मंजूर करून घेतल्याचा दावा केला; परंतु वास्तव वेगळे आहे. हा प्रकल्प मंजूर होण्यासाठी मंत्री गोरे आणि आमदार घोरपडे यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. अजित पवार महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर तुम्ही त्यांचे फ्लेक्स उतरवले आणि त्यानंतरच हा प्रकल्प मंजूर झाला आहे.''.यावेळी माजी नगराध्यक्ष संपतराव माने, शिवसेनेचे वासुदेव माने, राष्ट्रवादीचे सचिन बेलागडे, विक्रमसिंह माने, विकास तुपे, सह्याद्री कारखान्याचे माजी संचालक नंदकुमार माने, माजी उपनगराध्यक्ष सुखदेव माने, साहेबराव माने, रणजित माने, सतीश भोसले, माजी नगरसेवक अनिल गायकवाड तसेच भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.