Chitralekha Mane: रहिमतपुरात महायुतीच्या माध्यमातून लढणार: चित्रलेखा माने; पंचवीस वर्षांत म्हणावा तसा विकास झाला नाही

Rahimatpur Election: रहिमतपूर नगरपालिकेसाठी मंजूर झालेल्या ३२ कोटींच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या मंजुरीवरून अनाठायी श्रेयवाद सुरू आहे. आनंद कोरे यांनी हे काम आम्ही मंजूर करून घेतल्याचा दावा केला; परंतु वास्तव वेगळे आहे. हा प्रकल्प मंजूर होण्यासाठी मंत्री गोरे आणि आमदार घोरपडे यांनी सातत्याने प्रयत्न केले.
Mahayuti’s Chitralekha Mane Criticizes 25 Years of Stagnation in Rahimatpur, Promises Change

Mahayuti’s Chitralekha Mane Criticizes 25 Years of Stagnation in Rahimatpur, Promises Change

सकाळ वृत्तसेवा
रहिमतपूर : रहिमतपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करून भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांनी एकत्र येत महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती भाजप महिला आघाडीच्या राज्य उपाध्यक्षा चित्रलेखा माने-कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

