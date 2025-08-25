Satara News: ‘महू-हातगेघर’साठी जावळीकर आक्रमक; धरणग्रस्त व लाभधारक कृती समितीचे तीन सप्टेंबरपासून आंदोलन

कुडाळ: गेल्या ३० वर्षांपासून महू व हातगेघर धरणाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदाराकडून जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करण्यात येत आहे. हे काम तातडीने पूर्ण करून धरणाचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात लवकरात लवकर पोहोचवावे, या मागणीसाठी जावळी तालुक्याच्या ४१ गावांतील धरणग्रस्त व लाभधारक कृती समितीच्या वतीने तीन सप्टेंबरपासून साखळी उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे. वेळप्रसंगी धरणात जलसमाधी घेण्याचा इशारा समितीचे अध्यक्ष व जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. .Ajit Pawar: शेतकऱ्यांनी योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ: उपमुख्यमंत्री अजित पवार; राष्ट्रवादीत अनिल देसाई दाखल, साताऱ्याच्या मातीशी आपुलकीची नाळ .यावेळी प्रतापगड साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभ शिंदे, जावळी बाजार समितीचे सभापती जयदीप शिंदे, जावळी तालुका भाजपचे अध्यक्ष संदीप परमणे, माजी उपसभापती तानाजी शिर्के, कुडाळ सोसायटीचे अध्यक्ष मालोजीराव शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते..श्री. मानकुमरे म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या प्रयत्नातून कुडाळ विभागाला संजीवनी ठरणारे महू- हातगेघर धरणाचे काम टक्के पूर्ण झाले आहे, तसेच धरणाच्या दोन्ही बाजूंनी पाणी वितरकांचे काम जवळजवळ पूर्णत्वास येऊनही आजतागायत शेतात कॅनॉलचे पाणी पोहोचलेले नाही. त्यामुळे धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी परिस्थिती या विभागातील शेतकऱ्यांची झालेली आहे, तसेच महू- हातगेघर धरणाच्या प्रकल्पबाधित धरणग्रस्तांची अगदी किरकोळ कामे शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. महू- हातगेघर धरणाचे लाभक्षेत्रातील ४१ गावांचे शेतकरी व प्रकल्पबाधित धरणग्रस्त शेतकरी यांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी हे आंदोलन उभारण्यात आले येणार आहे.’’. या आंदोलनाच्या जनजागृतीसाठी बुधवारपासून (ता. २७) प्रत्येक गावात कोपरा सभा घेण्यात येणार आहेत. तीन सप्टेंबरपासून करहर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरात धरणग्रस्त व लाभक्षेत्रातील शेतकरी यांचे साखळी उपोषण सुरू होईल. दुपारी एक वाजता दरे बुद्रुक येथे रास्ता रोको व आक्रोश आंदोलन करतील. दुपारी चार वाजता कुडाळ येथील बाजारपेठेत जाहीर निषेध सभा होईल. .Satara Accident: 'पारगाव- खंडाळा सेवा रस्त्यावर दुचाकींच्या धडकेत एक ठार; दोघे गंभीर', दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक.चार सप्टेंबरला सायगाव येथे सकाळी ११ वाजता रास्ता रोको व ठिय्या आंदोलन होईल. दुपारी चार वाजता करहर येथे महिला व पुरुषांचा जनआक्रोश आंदोलन मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सहा सप्टेंबरला गणपती विसर्जनावेळी महू-हातगेघर धरणामध्ये तसेच या धरणक्षेत्रात येणाऱ्या ४१ गावांतील लाभधारक शेतकरी तलाव, नद्या यामध्ये उड्या मारून जलसमाधी घेतील, अशी माहिती श्री. मानकुमरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.