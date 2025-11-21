सातारा

Satara fraud:'कार विकून अनेकांना गंडा घालणाऱ्यांना अटक'; बनावट कागदपत्रांद्वारे सांगली, कोल्हापूर, निपाणी आदी ठिकाणी व्यवहार

Major Auto Fraud Exposed: या फसवणूक प्रकरणात आणखी पीडित पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, वाहन खरेदी करताना कागदपत्रे तपासूनच व्यवहार करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
Satara fraud

Satara fraud

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : लग्नाला जाण्यासाठी मागून घेतलेल्या कारची बनावट कागदपत्रांच्या साह्याने परस्पर विक्री करणे तसेच जीपीएसच्या आधारे ठिकाणे शोधून तीच गाडी चोरून त्याची कोल्हापूर व सांगली येथील विविध जणांना पुन्हा विक्री करत अनेकांना गंडा घातल्याप्रकरणी एकाला शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. मोहित मोतीलाल मिनेकर (वय २५, रा. पाचगा, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) असे त्याचे नाव आहे. या गुन्ह्यामध्ये त्याची पत्नी रुकसाना मोहिता मिनेकर (वय २२, दोघे रा. करवीर, जि. कोल्हापूर) व युवराज रामचंद्र जाधव (रा. प्रतापसिंहनगर, सातारा) हे संशयित आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
police
crime
Nipani
Action
district
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com