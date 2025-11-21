Satara fraud:'कार विकून अनेकांना गंडा घालणाऱ्यांना अटक'; बनावट कागदपत्रांद्वारे सांगली, कोल्हापूर, निपाणी आदी ठिकाणी व्यवहार

सातारा : लग्नाला जाण्यासाठी मागून घेतलेल्या कारची बनावट कागदपत्रांच्या साह्याने परस्पर विक्री करणे तसेच जीपीएसच्या आधारे ठिकाणे शोधून तीच गाडी चोरून त्याची कोल्हापूर व सांगली येथील विविध जणांना पुन्हा विक्री करत अनेकांना गंडा घातल्याप्रकरणी एकाला शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. मोहित मोतीलाल मिनेकर (वय २५, रा. पाचगा, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) असे त्याचे नाव आहे. या गुन्ह्यामध्ये त्याची पत्नी रुकसाना मोहिता मिनेकर (वय २२, दोघे रा. करवीर, जि. कोल्हापूर) व युवराज रामचंद्र जाधव (रा. प्रतापसिंहनगर, सातारा) हे संशयित आहेत..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...दोन एप्रिलला बाँबे रेस्टॉरंट परिसरात युवराज जाधव याने लग्नाला जायचे आहे, असे सांगून एकाची थार गाडी विश्वासाने मागून घेतली होती. दोन दिवसानंतर मागणी करूनही त्याने गाडी परत दिली नाही. वारंवार पाठपुरावा केल्यावर पैसे देणे बाकी असलेल्या कोल्हापूर येथील एकाने गाडी ताब्यात घेतली असल्याचे त्याने गाडी मालकाला सांगितले. त्यानंतर गाडीची माहिती घेण्यासाठी गेल्यावर ती गाडी कोल्हापूर, सांगली व कनार्टक राज्यात विविध लोकांना बनावट कागदपत्रे तयार करून विकली जात असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. .गाडीची एखाद्याला विकण्यापूर्वी संशयित तिला जीपीएस ट्रॅकर लावत होते. विक्रीच्या दोन दिवसांनंतर लोकेशन शोधून ती गाडी बनावट चावीने चोरून आणून दुसऱ्याला विकली जायची, अशी माहिती गाडी मालकाला समजली. याप्रकरणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील लक्ष्मीपुरी, शाहूवाडी तसेच सांगली जिल्ह्यातील विटा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असल्याची माहिती मिळाल्यावर गाडी मालकाने शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती..शहर पोलिस दोन महिन्यांपासून संशयितांचा शोध घेत होते. पथकाने सांगली, कोल्हापूर, निपाणी, गदक, चिकोडी या ठिकाणी शोध घेतला. यादरम्यान ती गाडी अजरा येथील एका शेडवर असल्याची माहिती पथकाला समजली. त्यांनी ती गाडी ताब्यात घेतली. त्यानंतर पत्नीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून संशयिताला पाचगाव येथील एका घरात अटक केली. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक राजेंद्र मस्के, गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे सहाय्यक निरीक्षक श्याम काळे, उपनिरीक्षक सुधीर मोरे, हवालदार श्रीनिवास देशमुख, राहुल घाडगे, सुजित भोसले, नीलेश यादव, नीलेश जाधव, विक्रम माने, पंकज मोहिते, तुषार भोसले, सागर गायकवाड, सचिन रिटे, संतोष घाडगे, विशाल धुमाळ, मच्छिंद्रनाथ माने, आशिकेष डोळस, वैभव माने, सुशांत कदम व सुहास कदम हे या कारवाईत सहभागी होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.