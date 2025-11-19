सातारा

माेठी बातमी! 'प्रवासात चोरीप्रकरणी सहा संशयितांना अटक'; भुईंज, सातारा पोलिसांची कारवाई; १८ लाखांचा ऐवज जप्त, दोघे फरारी

Major Breakthrough: संशयितांनी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचे मौल्यवान दागिने व रोकड लांबवण्याचे विविध प्रकार केले होते. तक्रारीनंतर पोलिसांनी तपासाची घोडदौड सुरू केली. मोबाईल लोकेशन, सीसीटीव्ही फूटेज आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी टोळीला गाठले.
Bhuiinj and Satara police display stolen valuables worth ₹18 lakh recovered after arresting six suspects in the travel theft case.

Bhuiinj and Satara police display stolen valuables worth ₹18 lakh recovered after arresting six suspects in the travel theft case.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भुईंज : जिल्ह्यातील विविध बस स्थानकावर बसमध्ये चढ- उतार करणाऱ्या प्रवाशांच्या गर्दीचा फायदा घेऊन महिलांचे सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्या सहा अट्टल गुन्हेगारांना भुईंज पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्याकडून चोरीस गेलेले सहा लाख ६० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने, गुन्ह्यात वापरलेले वाहन व मोबाईल असा एकूण १८ लाख आठ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

Loading content, please wait...
Satara
Travel
police
crime
robbery
Arrested
Action
district
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com