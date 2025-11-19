माेठी बातमी! 'प्रवासात चोरीप्रकरणी सहा संशयितांना अटक'; भुईंज, सातारा पोलिसांची कारवाई; १८ लाखांचा ऐवज जप्त, दोघे फरारी

भुईंज : जिल्ह्यातील विविध बस स्थानकावर बसमध्ये चढ- उतार करणाऱ्या प्रवाशांच्या गर्दीचा फायदा घेऊन महिलांचे सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्या सहा अट्टल गुन्हेगारांना भुईंज पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्याकडून चोरीस गेलेले सहा लाख ६० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने, गुन्ह्यात वापरलेले वाहन व मोबाईल असा एकूण १८ लाख आठ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...या प्रकरणी सूरज सुरेश तिडंगे (वय ३३) व हरीष शिवाजी जाधव (वय ३४, दोघे रा. वांद्रापाडा, सुभाषवाडी, अंबनाथ वेस्ट), अमित चंदन गागडे (वय ३७, रा. कैलासनगर, फडके रोड अंबरनाथ वेस्ट), अभिषेक चंदन गागडे (वय २४, रा. फातिमा चर्चच्या पाठीमागे, अंबरनाथ वेस्ट), सुमीत कैलास गागडे (वय २५, रा. पंचशीलनगर हाउसिंग सोसायटी, सुभाष टेकडी, उल्हासनगर), पौर्णिमा सुरेश तिडंगे (वय ३२, रा. वांद्रापाडा, सुभाषवाडी, अंबरनाथ वेस्ट) या सहा संशयितांना अटक केली असून, दोन संशयित फरारी आहेत..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, २० सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० ते १२ वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादी अंजलीदेवी अजित मोहिते (रा. शिरवळ, ता. खंडाळा) या पुणे ते महाबळेश्वर या बसने शिरवळ ते केंजळ (ता. वाई) असा प्रवास करत होत्या. त्यावेळी केंजळ येथे आल्यानंतर सोन्याची बांगडी चोरीस गेल्याचे लक्षात आले. त्याची तक्रार त्यांनी भुईंज पोलिसात दिल्याने गुन्हा दाखल झाला होता..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव... त्याचा तपास करत असताना वाईचे पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे व सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेचे अरुण देवकर यांनी तपासाला गती दिली. त्यानुसार भुईंजचे प्रभारी अधिकारी पृथ्वीराज ताटे व त्यांच्या पथकाने गुरुवारी (ता. १३) महामार्गावर गस्त घालत असताना एक चारचाकी (एमएच ०४ डीजे ०५४५) बदेवाडी (ता. वाई) येथील एका हॉटेल समोर संशयितरीत्या उभी असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार छापा टाकून चारचाकी व संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी शिरवळ, खंडाळा, सातारा, वाई येथील बस स्थानकावर चोरी केल्याचे कबूल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.