Satara News: तालुका जावळी तालुक्यातील चार घरांना अचानक आग; घरांचे मोठे नुकसान!

Jawali Taluka Fire Property Worth Lakhs Destroyed: जावळीतील चार घरांना आग, ग्रामस्थांच्या प्रयत्नांनी मोठा अनर्थ टळला
सकाळ डिजिटल टीम
कास : साेमवारी सकाळी बिभवी तालुका जावळी येथील साडे नऊच्या सुमारास चार घरांना अचानक लागलेल्या आगीत घरांचे मोठे नुकसान झाले असून सुदैवाने यावेळी घरातील लोक शेतातील कामानिमित्त बाहेर गेल्याने जिवितहानी अथवा कोणी जखमी झाले नाही.

