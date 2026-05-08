-अशपाक पटेल खंडाळा : केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी येत्या शनिवारी शिरवळ व भुईंज येथे येणार असल्याने खंबाटकी घाटातील रस्ते, घाट महामार्गावरील पट्टे व रोलिंग बॅरिकेड्स आदी कामे युद्धपातळीवर करण्यात आली आहेत. घाटात आता एकही खड्डा नसून रस्ता चकाचक झाल्याने वाहनचालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. .केंद्रीय मंत्री गडकरी भुईंज येथे किसन वीर सहकारी साखर कारखाना व शिरवळ येथे येणार आहेत. त्यावेळी अनेक मान्यवरही या कार्यक्रमासाठी येणार आहेत. यासाठी खासदार व मंत्र्यांनी मतदारसंघात बैठका घेऊन कार्यक्रमाची जय्यत तयारी केली आहे. याचप्रमाणे खंबाटकी घाट रस्ता व महामार्गावरही काही त्रुटी नसावी, यासाठी एनएचआयकडून युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे. या रस्त्याच्या डागडुजीसह इतर कारणाने येथे सतत वाहनांच्या रांगा लागतात. .'वीकएंड'ला तर वाहनांची रीघ असते. यामुळे साधारण चार ते सहा तास घाटातील वाहतूक विस्कळित होते. मंत्री गडकरी 'वीकएंड'ला शनिवारीच येणार असल्याने एनएचआयकडून या घाटातील रस्त्याची दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली असून, या रस्त्यावर नव्याने पट्टे मारण्यात आले आहेत. अपघातात तुटलेले लोखंडी रोलिंग नवीन बसविण्यात येत आहे, तसेच खड्डेही पूर्ण बुजविण्यात आले असून, या घाटमार्गावरची सर्व डागडुजी करण्यात आली आहे. यामुळे आता या मार्गावरून जाणे सोयीचे व सुखकर झाल्याने वाहनधारकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अशीच डागडुजी कायम व्हावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे..मंत्री गडकरीसाहेब तुम्ही पुन्हा पुन्हा या मार्गाने या. यामुळे घाटातील रखडलेली कामे नेहमी पूर्ण राहतील आणि लोकांचा प्रवास सुखकर होईल.- संतोष देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ते, खंडाळा..घाट रस्त्यावर ही झाली कामेरस्त्यावर एक स्तराचे डांबरीकरणरस्त्यावर दोन्ही बाजूने पांढरे पट्टेतुटलेले लोखंडी रोलिंग बदलले.सर्व खड्डे बुजविले.घाट रस्ता स्वच्छ करण्यात आला.प्रत्येकी किलोमीटवर रेड मार्किंग केले.