सातारा : जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागातील शासकीय कामे घेतल्यानंतर त्यापोटी शासनाकडे जमा करण्याच्या रकमेची बनावट चलने बनवत जिल्हा परिषदेची २८ लाख ५० हजारांची फसवणूक दोन ठेकेदारांनी केल्याचे कागदपत्रे पडताळणीत समोर आले आहे. यानुसार योगेश रवींद्र बर्गे (रा. शिंदेवाडी, ता. फलटण) आणि विजय बापूसाहेब घाडगे (रा. विक्रांतनगर, संभाजीनगर, सातारा) या दोन ठेकेदारांवर सातारा शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागामार्फत जिल्ह्याच्या विविध भागात बंधारे, पाझर तलाव देखभाल, दुरुस्ती तसेच इतर कामे केली जातात. या विभागाचा कारभार सद्यःस्थितीत अरुणकुमार दिलपाक (रा. सत्यम सोसायटी, सदरबझार) या अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. .त्यांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या लघुपाटबंधारे विभागाच्या वतीने वरुड (ता. खटाव), स्वरूपखानवाडी (ता. माण), उंबर्डे (ता. खटाव), तोंडले (ता. माण) येथील सहा कामे जाहीर करण्यात आली होती. या कामांच्या निविदा कमी दराने सादर करत योगेश रवींद्र बर्गे, विजय बापूसाहेब घाडगे यांनी ती मिळवली होती. या कामापोटी शासनाकडे सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करावयाच्या रकमा भरण्याच्या सूचना लघुपाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आल्या होत्या..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rयानुसार योगेश बर्गे, विजय घाडगे यांनी तशा रकमा भरल्याच्या पावत्या लघुपाटबंधारे विभागात जमा केल्या होत्या. पडताळणीत बँकांत रकमा भरल्याची चलने बनावट असल्याचे समोर आले. यानुसार त्यांनी शासनाची तसेच जिल्हा परिषदेची २८ लाख ५० हजारांची फसवणूक केल्याचे समोर आले. यानुसार त्या दोघांविरोधात फसवणुकीची तक्रार अरुणकुमार दिलपाक यांनी नोंदवली आहे. उपनिरीक्षक पाटोळे तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.