Railway News: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! २१ दिवस मेगा ब्लॉकमुळे काही गाड्या रद्द, नेमके कसे असतील मार्ग?

कऱ्हाड: पुणे-मिरज लोहमार्ग दुहेरीकरणाच्या कामाला वेग आला आहे. नीरा यार्ड येथे इंटरलॉकिंगची महत्त्वाची कामे हाती घेतली आहेत. त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने २१ दिवसांचा मेगा ब्लॉक जाहीर केला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना काही दिवस गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे. काही गाड्यांचे मार्ग बदलले असून, काही गाड्या अंशतः रद्द केल्या आहेत, तसेच काही गाड्या विलंबाने धावणार असल्याची माहिती रेल्वे सल्लागार समितीचे सदस्य गोपाल तिवारी यांनी दिली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...कोल्हापूर- पुणे डेमू (११४२६) ही गाडी १६, २२, २३ जूनला सातारा स्थानकापर्यंतच धावेल. १९ आणि २५ जूनला ही गाडी लोणंदपर्यंतच चालविण्यात येईल. पुणे-कोल्हापूर डेमू (११४२५) ही गाडी २४ जूनदरम्यान पुण्याऐवजी सातारा स्थानकावरून सुटणार असून, १९ व २५ जूनला ती लोणंद येथून रवाना होईल. हुबळी-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेस (२०६६९) ही गाडी १९ जूनला पुण्याऐवजी सातारा स्थानकापर्यंतच धावेल. त्याच दिवशी पुणे-कोल्हापूर वंदे भारत एक्स्प्रेस (२०६७४) सातारा येथूनच कोल्हापूरकडे रवाना होणार आहे..बिकानेर-मिरज एक्स्प्रेस (२०४७५) ही गाडी १५ जूनला खडकी येथेच थांबविण्यात येणार असून, परतीची मिरज-बिकानेर एक्स्प्रेस (२०४७६) १६ जूनला खडकी येथूनच सुटेल. निजामुद्दीन-वास्को एक्स्प्रेस (१२७८०) ही गाडी २४ जूनला मनमाड-दौंड-कुर्डूवाडी-मिरज या पर्यायी मार्गाने धावणार आहे. दरम्यान, काही गाड्या विलंबाने धावणार आहेत. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.२० जूनला कोल्हापूर-पुणे डेमू सुमारे दोन तास उशिराने दुपारी १२.५० वाजता सुटेल. २१ जूनला निजामुद्दीन एक्स्प्रेस सव्वातास उशिराने धावणार आहे, तर २५ जूनला कोल्हापूर-गोंदिया एक्स्प्रेस दोन तास विलंबाने दुपारी ४.५० वाजता रवाना होईल. मेगाब्लॉक काळात दररोज तीन ते चार तासांच्या ब्लॉकमुळे बंगळूर-गांधीधाम, कोल्हापूर-सीएसएमटीसह विविध एक्स्प्रेस गाड्यांना मार्गातील स्थानकांवर १५ मिनिटांपासून अडीच तासांपर्यंत थांबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी आपल्या गाडीचे अद्ययावत वेळापत्रक तपासूनच प्रवास करावा, असे आवाहन श्री. तिवारी यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.