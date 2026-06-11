सातारा

Railway News: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! २१ दिवस मेगा ब्लॉकमुळे काही गाड्या रद्द, नेमके कसे असतील मार्ग?

Pune Miraj railway mega block train schedule changes June 2026: पुणे-मिरज दुहेरीकरणासाठी २१ दिवस मेगा ब्लॉक; कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे प्रवाशांचे वेळापत्रक बदलले, काही गाड्या अंशतः रद्द व उशिराने धावणार
Vande Bharat, DEMU Among Trains Impacted as Railways Announces 21-Day Mega Block

Vande Bharat, DEMU Among Trains Impacted as Railways Announces 21-Day Mega Block

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड: पुणे-मिरज लोहमार्ग दुहेरीकरणाच्या कामाला वेग आला आहे. नीरा यार्ड येथे इंटरलॉकिंगची महत्त्वाची कामे हाती घेतली आहेत. त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने २१ दिवसांचा मेगा ब्लॉक जाहीर केला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना काही दिवस गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे. काही गाड्यांचे मार्ग बदलले असून, काही गाड्या अंशतः रद्द केल्या आहेत, तसेच काही गाड्या विलंबाने धावणार असल्याची माहिती रेल्वे सल्लागार समितीचे सदस्य गोपाल तिवारी यांनी दिली.

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