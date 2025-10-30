सातारा

Woman Doctor Case: 'गोपाल बदनेचा मोबाईल पोलिसांकडे'; फलटण डॉक्टर युवती आत्महत्या प्रकरणी संशयितांना आज न्यायालयात हजर करणार

Major Update in Phaltan Woman Doctor endlife: फलटण येथील डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येप्रकरणी गोपाल बदने व प्रशांत बनकर या दोघांना फलटण पोलिसांनी अटक केली आहे. बनकर याचा मोबाईल सुरुवातीलाच पोलिसांना मिळाला होता. त्याच्या आधारे पोलिसांनी डॉक्टर युवती व त्याचे झालेले कॉल, चॅट यांची माहिती मिळाली.
सकाळ वृत्तसेवा
फलटण : फलटणमधील डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्या प्रकरणातील संशयित निलंबित पोलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने याच्या नातेवाइकांनी त्याचा मोबाईल आज पोलिसांकडे जमा केला. त्यामुळे बदने व डॉक्टर युवतीमधील संभाषण, चॅट यातून गुन्ह्यासंदर्भात पुरावे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, उद्या बदने व प्रशांत बनकर या दोघांना न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.

