Woman Doctor Case: 'गोपाल बदनेचा मोबाईल पोलिसांकडे'; फलटण डॉक्टर युवती आत्महत्या प्रकरणी संशयितांना आज न्यायालयात हजर करणार

फलटण : फलटणमधील डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्या प्रकरणातील संशयित निलंबित पोलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने याच्या नातेवाइकांनी त्याचा मोबाईल आज पोलिसांकडे जमा केला. त्यामुळे बदने व डॉक्टर युवतीमधील संभाषण, चॅट यातून गुन्ह्यासंदर्भात पुरावे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, उद्या बदने व प्रशांत बनकर या दोघांना न्यायालयात हजर केले जाणार आहे..फलटण येथील डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येप्रकरणी गोपाल बदने व प्रशांत बनकर या दोघांना फलटण पोलिसांनी अटक केली आहे. बनकर याचा मोबाईल सुरुवातीलाच पोलिसांना मिळाला होता. त्याच्या आधारे पोलिसांनी डॉक्टर युवती व त्याचे झालेले कॉल, चॅट यांची माहिती मिळाली. त्यातून या दोघांतील संबंध जोडण्यात पोलिसांना मदत झाली. बनकरला अटक केल्यानंतर दोन दिवसांनी बदने पोलिसांसमोर हजर झाला; परंतु त्याचा मोबाईल त्याने पोलिसांना दिला नव्हता..त्यामुळे बनकरप्रमाणे बदने व डॉक्टर युवतीमध्ये झालेल्या चॅटिंगचे किंवा अन्य पुरावे पोलिसांना मिळण्यात अडचण निर्माण झाली होती. त्याचा मोबाईल हस्तगत करण्याचे पोलिसांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे काल पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी सांगितले होते. त्यानुसार आज बदनेचा मोबाईल पोलिसांच्या हाती लागला. त्याच्या नातेवाइकांनीच तो पोलिसांना दिल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर प्रकाश पाडण्यासाठी आवश्यक असलेला एक महत्त्वाचा पुरावा पोलिसांच्या हाती लागला आहे..दरम्यान, काल बनकर याच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्याला ३० आॅक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. बनकरप्रमाणे बदनेच्या पोलिस कोठडीची मुदतही उद्या संपत आहे. त्यामुळे दोघांना उद्या न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. बनकरला दोन वेळा पोलिस कोठडी मिळाली आहे, तर बदनेच्या पहिल्या पोलिस कोठडीची मुदत उद्या संपत आहे. त्यामुळे न्यायालय दोघांच्याबाबतीत काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता आहे..