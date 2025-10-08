Satara News:'सातारा जिल्हा बॅंकेकडून पूरग्रस्तांना सव्वाकोटीची मदत'; मुंबईत मकरंद पाटील, नितीन पाटलांकडून मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे धनादेश सुपूर्त

सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या वतीने पूरग्रस्तांना मदत म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’साठी एक कोटी रुपये (बँकेच्या नफ्यातून), तसेच संचालक मंडळाच्या भत्त्यातून आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून २२ लाख ५६ हजार रुपये असा एकूण एक कोटी २२ लाख ५६ हजार रुपयांचा धनादेश बॅंकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या हस्ते सुपूर्त करण्यात आला. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, बॅंकेचे उपाध्यक्ष अनिल देसाई, संचालक राजेंद्र राजपुरे, प्रदीप विधाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे आदी उपस्थित होते. ही रक्कम राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकरी, कष्टकरी व सामान्य जनतेच्या मदतीसाठी समर्पित केली आहे..\rयावेळी नितीन पाटील म्हणाले, ‘‘राज्यातील अनेक भागांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित व आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा संकटसमयी प्रत्येक जबाबदार नागरिकाने शक्य ती मदत करणे, ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे. सरकार आपली जबाबदारी पार पाडत असतानाच, नागरिक म्हणून आपण देखील पुढे येऊन हातभार लावणे गरजेचे आहे. .MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून करण्यात आलेल्या या छोट्याशा प्रयत्नातून इतरांनाही प्रेरणा मिळावी.’’ यावेळी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी जिल्हा बॅंकेच्या नफ्यातून एक कोटी रुपये, तसेच संचालक मंडळाचा भत्ता आणि बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून २२ लाख ५६ हजार असे एकूण एक कोटी २२ लाख ५६ हजार रुपयांचा धनादेश जमा करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.