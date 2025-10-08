सातारा

Satara News:'सातारा जिल्हा बॅंकेकडून पूरग्रस्तांना सव्वाकोटीची मदत'; मुंबईत मकरंद पाटील, नितीन पाटलांकडून मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे धनादेश सुपूर्त

🗞 4 English Headlines Satara District Bank Donates : ‘राज्यातील अनेक भागांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित व आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा संकटसमयी प्रत्येक जबाबदार नागरिकाने शक्य ती मदत करणे, ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे.
Makarand Patil and Nitin Patil of Satara District Bank hand over ₹1.25 crore flood relief cheque to CM Devendra Fadnavis in Mumbai.

Makarand Patil and Nitin Patil of Satara District Bank hand over ₹1.25 crore flood relief cheque to CM Devendra Fadnavis in Mumbai.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या वतीने पूरग्रस्तांना मदत म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’साठी एक कोटी रुपये (बँकेच्या नफ्यातून), तसेच संचालक मंडळाच्या भत्त्यातून आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून २२ लाख ५६ हजार रुपये असा एकूण एक कोटी २२ लाख ५६ हजार रुपयांचा धनादेश बॅंकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या हस्ते सुपूर्त करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Satara
Donation
district
District Bank
Chief Minister of Maharashtra
flood relief fund

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com