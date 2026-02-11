सातारा

Wai Politics: विरोधाचा सूर स्वीकारत ‘मकरंद गड’ शाबूत; वाईत राष्‍ट्रवादीचे वर्चस्‍व अबाधित, मदन भोसलेंची रणनीती आश्‍वासक!

NCP Retains Dominance in Wai Despite Opposition protests: वाईत राष्ट्रवादीचे वर्चस्व कायम, भाजपच्या रणनीतीला काही प्रमाणात यश
Wai Political Battle: Madan Bhosale’s Tactical Move Secures NCP Edge

Wai Political Battle: Madan Bhosale’s Tactical Move Secures NCP Edge

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
-भद्रेश भाटे

वाई : जिल्हा परिषदेच्या तीन आणि पंचायत समितीच्या पाच जागा जिंकून राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आपला ‘मकरंद गड’ शाबूत ठेवला. मात्र, जिल्हा परिषदेचा एक गट आणि पंचायत समितीचे तीन गण जिंकल्याने भाजपची तालुक्यातील वाढलेली ताकद राष्ट्रवादी काँग्रेसला आत्मचिंतन करायला भाग पाडणारी आहे.

