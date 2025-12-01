Wai Politics: काठावर पास होणाऱ्यातला मी नाही : पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील; वाईकरांच्या नादाला लागू नका, ग्रामविकास मंत्र्यांबाबत काय म्हणाले?

वाई : येथील जनतेने मला सलग चार वेळा वाढत्या मताधिक्याने निवडून दिले आहे. मी तुमच्यासारखा काठावर पास होत नाही. ग्रामविकास खात्याच्या मंत्र्यांना शहरात निधी टाकता येत नाही. वाईची जनता सुज्ञ आहे. पालिकांची वर्गवारी ही लोकसंख्येवर अवलंबून असल्याने तुम्ही तुमच्या म्हसवड नगरपालिका ‘ब’ वर्गात नेण्यासाठी प्रयत्न करा. वाईकरांच्या नादाला लागू नका, असे आवाहन मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिले. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.वाई पालिकेच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचाराच्या सांगता सभेत ते बोलत होते. यावेळी खासदार नितीन पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर, प्रताप पवार, संजय लोळे, ॲड. श्रीकांत चव्हाण, उदय कबुले, नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार डॉ. नितीन कदम व नगरसेवक पदाचे सर्व उमेदवार उपस्थित होते..मकरंद पाटील म्हणाले, ‘‘कोणी काही म्हणू देत, वाई शहराचा विकास फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून झाला. आजपर्यंत शहराच्या वैभवात भर घातलेला कृष्णा पूल, पालिका इमारत, नवीन प्रशासकीय इमारत, गुरेबाजार झोपडपट्टी, स्मशानभूमी विकास तसेच रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यासाठी मी निधी आणला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाचे काम प्रगतिप्रथावर सुरू आहे. २२ फूट उंचीच्या सव्वाकोटी रुपयांच्या खर्चाची ब्राँझची अश्वारूढ मूर्ती तयार करण्यासाठी ६५ लाख रुपये रक्कम जमा करून मूर्तिकाराला ॲडव्हान्स दिला असून, दोन महिन्यांत काम पूर्ण होईल. पर्यटनविकास, शैक्षणिक व औद्योगिक विकास साधण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या सर्व उमेदवारांना साथ द्या.’’.संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्... डॉ. कदम म्हणाले, ‘‘गेली ५० वर्षांपासून माझे वाई शहरात वास्तव्य आहे. अनेक संस्थांमधून मी सामाजिक कार्यात सक्रिय आहे. मी ही निवडणूक कोणाची जिरवण्यासाठी अथवा मिरवण्यासाठी लढत नाही, तर येणाऱ्या २५ वर्षांचा वाईचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी लढत आहे. फक्त विकासकामांना चालना देण्यासाठी आहे.’’ मयुरी पिसाळ यांनी सूत्रसंचालन केले. चरण गायकवाड यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.