Wai Politics: काठावर पास होणाऱ्यातला मी नाही : पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील; वाईकरांच्या नादाला लागू नका, ग्रामविकास मंत्र्यांबाबत काय म्हणाले?

Rural development minister remark: सभेत बोलताना त्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांबाबतही भाष्य केले. काही निर्णय आणि कामकाजाच्या पद्धतीवर त्यांनी अप्रत्यक्ष टीका केल्याचे जाणवले. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे, आगामी निवडणुका आणि गावविकासाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा तीव्र झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वाई : येथील जनतेने मला सलग चार वेळा वाढत्या मताधिक्याने निवडून दिले आहे. मी तुमच्यासारखा काठावर पास होत नाही. ग्रामविकास खात्याच्या मंत्र्यांना शहरात निधी टाकता येत नाही. वाईची जनता सुज्ञ आहे. पालिकांची वर्गवारी ही लोकसंख्येवर अवलंबून असल्याने तुम्ही तुमच्या म्हसवड नगरपालिका ‘ब’ वर्गात नेण्यासाठी प्रयत्न करा. वाईकरांच्या नादाला लागू नका, असे आवाहन मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिले.

