सातारा

Satara Scam: फसवणुकीनंतर गुंतवणूकदारांनी लुटले दुकान; मलकापुरातील प्रकार, सवलतीचे आमिष अंगलट, कऱ्हाड पोलिस ठाण्यात तक्रारीसाठी गर्दी

Malakapur Fraud Case: मलकापुरातील ‘सवलत’ आमिष प्रकरणात परप्रांतीय दुकानदाराने लाखोंची फसवणूक करून पलायन; गुंतवणूकदारांनी दुकान फोडून वस्तूंची पळवा-पळवी केली. कऱ्हाड पोलिस ठाण्यात तक्रारीसाठी मोठी गर्दी; तब्बल ८०० जणांना फसवले असल्याची चर्चा.
Satara Scam

Satara Scam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मलकापूर : भांडी, फर्निचर व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवर २५ ते ५० टक्के सवलतीमध्ये आगाऊ बुकिंग करून थोड्या दिवसांनी साहित्य देण्याचे परप्रांतीयाकडून आमिष दाखवण्यात आले. त्याला बळी पडून अनेकांनी आगाऊ रक्कम भरून गुंतवणूकही केली.

Loading content, please wait...
Satara
police
scam
Fraud Crime
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com