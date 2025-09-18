सातारा

Satara News: 'मालोजीराजे विद्यालयास दुसरा क्रमांक'; अहिरेत तालुकास्तरीय व्हॉलिबॉल स्पर्धा, ३२ संघांचा सहभाग

32 Teams Compete in Ahire: स्पर्धेमध्ये खंडाळा तालुक्यातील ३२ संघांनी सहभाग नोंदविला होता. या स्पर्धेत साहिल पांढरे, तुषार ठोंबरे, साई काकडे, शुभम वाघमारे, आकाश ठोंबरे, हर्षवर्धन खरात, बालाजी जाधव, अतुल लेंगरे, सत्यम शिंदे, सिद्धार्थ जाधव, पृथ्वीराज नवगण, सोहम क्षीरसागर, शिवम शिंदे यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली.
लोणंद : अहिरे (ता. खंडाळा) येथे अहिरेश्वर विद्यालयात झालेल्या तालुकास्तरीय व्हॉलिबॉल स्पर्धेत येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या मालोजीराजे विद्यालय व ज्युनियर कॉलेजमधील १९ वर्षांखालील मुलांच्या गटात सलग तिसऱ्या वर्षी द्वितीय क्रमांक पटकावला.

