सातारा

Guinness Book World Records: मलवडीची ‘राधा’ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये; जगातील सर्वात बुटकी जिवंत म्हैस; पाहण्याची सर्वांनाच उत्सुकता

Pride of Malwadi: राधा’ दोन-अडीच वर्षांची झाल्यावर तिच्या उंचीतील बदल त्रिंबक बोराटे यांच्या लक्षात आला. त्यानंतर श्री. बोराटे यांचा कृषी पदवीधर मुलगा अनिकेत याने ‘राधा’ला कृषी प्रदर्शनात सहभागी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सुरुवातीला कोणीच त्याला प्रतिसाद दिला नाही.
‘Radha’, the world’s shortest living buffalo from Malwadi, officially recognized by the Guinness Book of World Records.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-रूपेश कदम

दहिवडी: जगातील सर्वात बुटकी जिवंत पाळीव म्हैस म्हणून सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील मलवडीच्या ‘राधा’ची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. या ठेंगण्या ‘राधा’ला पाहण्याची सर्वांनाच उत्सुकता लागली असून, प्रत्येक प्रदर्शनात ती गर्दी खेचत आहे.

Satara
village
animal
district
world record
Gram Panchayat in Malwadi
Buffaloes

