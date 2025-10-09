माण तालुका हादरला! 'पत्नीचा खून करून पतीने जीवन संपवले'; पत्नी झाेपेत असातानाच डाेक्यात मारला हाताेडा, नेमकं काय घडल..

म्हसवड : हिंगणी (ता. माण) येथे चारित्र्याच्या संशयावरून झोपेत असलेल्या पत्नीच्या डोक्यावर पतीने हातोडा मारून तिचा खून केला. या घटनेनंतर पतीने विषारी औषध पिऊन स्वत:च गळ्यास पट्ट्याने फास लावून आत्महत्या केल्याची घटना आज घडली आहे..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.म्हसवड पोलिस ठाण्यात या गुन्ह्याची नोंद झाली असून, अनिता बंडू घटुकडे व बंडू अंकुश घटुकडे अशी त्यांची नावे आहेत. अंकुश व त्याची पत्नी अनिता हे हिंगणी (ता. माण) येथील हिंगणी - राजेवाडी रस्त्यावरील आसाळवाडा वस्तीवरील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या पाठीमागील वस्तीवर राहात होते. .बंडू हा त्याची पत्नी अनिता हिच्यावर चारित्र्याच्या संशय घेत वेळोवेळी भांडणे करीत होता. काल रात्रीही दोघांमध्ये भांडणे झाली होती. भांडणानंतर सकाळी सहाच्या सुमारास पत्नी अनिताच्या डोक्यावर दगड फोडण्यास वापरणारा हातोडा घालून खून केला. त्यानंतर अंकुशने विषारी औषध पिऊन स्वत:च्या ट्रॅक्टरचा रबरी पट्टा हाती घेऊन गळा आवळून आत्महत्या केली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .याबाबतची तक्रार मृत अनिताचे भाऊ ज्ञानेश्वर वस्ताद झिमल (रा. गंगोती, ता. माण) यांनी म्हसवड पोलिस ठाण्यात दिली आहे. ही घटना घडताच येथील पोलिस पाटील संतोष खडतरे त्यांनी म्हसवड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक अक्षय सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर तातडीने पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. दरम्यान, दहिवडीचे पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत यांनीही घटनास्थळी भेट दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.