माण तालुका हादरला! 'पत्नीचा खून करून पतीने जीवन संपवले'; पत्नी झाेपेत असातानाच डाेक्यात मारला हाताेडा, नेमकं काय घडल..

Domestic Tragedy in Maan Taluka: बंडू त्याची पत्नी अनिता हिच्यावर चारित्र्याच्या संशय घेत वेळोवेळी भांडणे करीत होता. काल रात्रीही दोघांमध्ये भांडणे झाली होती. भांडणानंतर सकाळी सहाच्या सुमारास पत्नी अनिताच्या डोक्यावर दगड फोडण्यास वापरणारा हातोडा घालून खून केला.
Tragedy in Maan Taluka: Couple found dead after brutal hammer attack; locals in shock."

म्हसवड : हिंगणी (ता. माण) येथे चारित्र्याच्या संशयावरून झोपेत असलेल्या पत्नीच्या डोक्यावर पतीने हातोडा मारून तिचा खून केला. या घटनेनंतर पतीने विषारी औषध पिऊन स्वत:च गळ्यास पट्ट्याने फास लावून आत्महत्या केल्याची घटना आज घडली आहे.

