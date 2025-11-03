मलकापूर : दारू पिल्यानंतर उफाळून आलेल्या जुन्या भांडणाच्या रागातून एकाचा खून झाला. खून झालेला व करणारा दोघे मित्र होते. येथील महामार्गालगतच्या रिलॅक्स बारसमोर शनिवारी रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.सुदर्शन ऊर्फ राजू हणमंत चोरगे (वय २६, सध्या रा. पोळवस्ती, आगाशिवनगर, मूळ रा. गलमेवाडी, ता. पाटण) असे खून झालेल्याचे नाव आहे, तर आदित्य पांडुरंग देसाई (वय २१, रा. कोल्हापूर नाका) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव आहे. प्रियदर्शनी चोरगे यांनी कऱ्हाड शहर पोलिसात फिर्याद दिली आहे. संशयित देसाईला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की येथील रिलॅक्स बारसमोर रात्री बाराच्या सुमारास जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून आदित्यने कमरेला असलेल्या गुप्तीने सुदर्शनच्या पोटात व छातीवर वार केले. सपासप पाच वेळा वार झाल्याने तो गंभीर जखमी झाला. त्याला तत्काळ उपचारासाठी कृष्णा रुग्णालयात दाखल केले. उपचार सुरू असताना आज सकाळी सुदर्शनचा मृत्यू झाला. शवविच्छेदनानंतर त्याचा मृतदेह दुपारच्या सुमारास नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला..पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजू ताशिलदार, गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अशोक भापकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी त्वरित तपासाची चक्रे फिरवत संशयिताचा शोध सुरू केला. रात्रभर संशयिताच्या मागावर असल्याने सकाळी त्याला ताब्यात घेण्यात आले. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश तारू तपास करीत आहेत..आठवडाभरापूर्वीच नांदलापूर तर उंब्रज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दोन खून झाले. नांदलापुरात पाठलाग करत धारदार शस्त्राने सपासप वार करून युवकाचा खून झाला होता. त्या घटना ताज्या असतानाच खुनाची तिसरी घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे..Satara Woman Doctor Case: फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण! 'तेजस्वी सातपुतेंच्या देखरेखीखाली हाेणार तपास'; फलटणला येऊन घेतली माहिती .कऱ्हाड तालुक्यात सुव्यवस्था धोक्यातआठवडाभरात घडलेल्या खुनाच्या तीन घटनांनी पोलिसांची झोप उडवली आहे. त्या घटना थेट सुव्यवस्था धोक्यात आणू पाहात आहेत. त्या विरोधात पोलिसांना ॲक्शन प्लॅन करावा लागेल, अशी स्थिती आहे. पोलिस रेकॉर्डवरील संशयितांवर फोकस करत आहे. मात्र, नवख्याकडून होणाऱ्या घटना त्यांना आव्हान देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.