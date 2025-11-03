सातारा

धक्कादायक घटना! 'मलकापुरात मित्राकडूनच एकाचा खून'; धारदार शस्‍त्राने वार; दारू पिताना उफाळला जुन्‍या भांडणाचा वाद

Old Rivalry Ends in Murder: पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की येथील रिलॅक्स बारसमोर रात्री बाराच्या सुमारास जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून आदित्यने कमरेला असलेल्या गुप्तीने सुदर्शनच्या पोटात व छातीवर वार केले. सपासप पाच वेळा वार झाल्याने तो गंभीर जखमी झाला. त्याला तत्काळ उपचारासाठी कृष्णा रुग्णालयात दाखल केले.
Police inspecting the crime scene in Malkapur where a man was killed by his friend during a drunken brawl.

Police inspecting the crime scene in Malkapur where a man was killed by his friend during a drunken brawl.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मलकापूर : दारू पिल्यानंतर उफाळून आलेल्या जुन्या भांडणाच्या रागातून एकाचा खून झाला. खून झालेला व करणारा दोघे मित्र होते. येथील महामार्गालगतच्या रिलॅक्स बारसमोर शनिवारी रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Satara
Malkapur
crime
karad
district
Drunkard news
Attempted Murder
Malkapur police station

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com