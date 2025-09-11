सातारा

माण तालुका हादरला! 'राणंदमध्ये डोक्यात दगड घालून वृद्धेचा खून'; शेतातच आढळला मृतदेह, नेमकं काय घडलं..

Man Taluka Murder Mystery:हिराबाई यांची मुलगी संगीता खाशाबा कोळेकर या रात्री उशिरा घरी आल्या असता त्यांना आई हिराबाई या घरात दिसल्या नाहीत. त्यामुळे संगीता यांनी परिसरात शोधाशोध केली. मात्र, त्या आढळून आल्या नाहीत.
Shocking incident in Ranand, Satara: Elderly woman found murdered with stone attack in farm.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दहिवडी : राणंद (ता. माण) येथे हेळकर पठारावर सोमवारी रात्री हिराबाई दाजी मोटे (वय ७५) या वृद्धेच्या डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

Satara
crime
murder
village
attack
murder case
district
Woman
elderly violence

