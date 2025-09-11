माण तालुका हादरला! 'राणंदमध्ये डोक्यात दगड घालून वृद्धेचा खून'; शेतातच आढळला मृतदेह, नेमकं काय घडलं..

दहिवडी : राणंद (ता. माण) येथे हेळकर पठारावर सोमवारी रात्री हिराबाई दाजी मोटे (वय ७५) या वृद्धेच्या डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.हिराबाई यांची मुलगी संगीता खाशाबा कोळेकर या रात्री उशिरा घरी आल्या असता त्यांना आई हिराबाई या घरात दिसल्या नाहीत. त्यामुळे संगीता यांनी परिसरात शोधाशोध केली. मात्र, त्या आढळून आल्या नाहीत. संगीता यांनी त्यांचा भाऊ दत्तात्रय दाजी मोटे यांना रात्री साडेदहा वाजता आई घरी आली नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सकाळी साडेदहा वाजता संगीता आणि त्यांचा मुलगा संतोष हे रानात गेले असता त्यांना हिराबाई यांचा मृतदेह आढळून आला..या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलिस पाटील अप्पासाहेब गायकवाड यांनी तातडीने दहिवडी पोलिस ठाण्याला याबाबत कळवले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. त्यांच्यासोबत शिखर शिंगणापूर येथील मोहन हांगे, नंदकुमार खाडे, नितीन लोखंडे, महेंद्र खाडे आणि पोलिस कर्मचारी उपस्थित होते. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला. या घटनेनंतर राणंद गावात एकच खळबळ उडाली आहे. हिराबाई यांच्या मागे दोन मुले, दोन मुली आणि सहा नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.