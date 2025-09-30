Karad Crime: 'डोळ्यात मिरची पूड टाकून खोडजाईवाडीत मंगळसूत्र चोरीस'; गावात दहशतीचे वातावरण

मसूर: खोडजाईवाडी (ता. कऱ्हाड) गावात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला. शनिवारी रात्री पावणेआठच्या सुमारास दोन अनाेळखी चोरट्यांनी एका घरात घुसून डोळ्यात मिरची पूड टाकून मारहाण करत महिलेच्या गळ्यातील दोन तोळ्यांचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावण्याचा प्रकार घडला. यापूर्वीही दोन महिन्यांपूर्वी गावातील खोडजाईवाडी माता मंदिरातील दानपेटी फोडून हजारो रुपयांचा ऐवज लंपास केला होता. या घटनांमुळे गावात दहशतीचे वातावरण आहे. .खाेडजाईवाडी-किवळ रस्त्यालगत तलावाजवळील टेकडीवर असलेल्या राजाराम किसन मांडवे यांच्या यांच्या घरात प्रवेश करून शनिवारी रात्री दोन चोरट्यांनी हल्ला केला. श्री. मांडवे टीव्ही पाहात असताना एका चोरट्याने त्यांना खुर्चीवरून ढकलले. दुसऱ्याने मांडवेंच्या पत्नीच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून दोघांनीही पळ काढला. यापूर्वीही चोरट्यांनी मांडवेंच्या घरात चोरीचा प्रयत्न झाला होता..दरम्यान, दोन महिन्यांपूर्वी खोडजाईवाडी माता मंदिरातील दानपेटी फोडून चोरट्यांनी हजारो रुपयांचा ऐवज लंपास केला होता. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद होऊनही पोलिसांना संशयित सापडलेले नाहीत. या घटनांमुळे गावातील महिला, ग्रामस्थांत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायतीने ग्रामसुरक्षा यंत्रणेद्वारे गावकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी सावधगिरी बाळगण्याचे आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.