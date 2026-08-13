Maratha Reservation: टिकणारे आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच: मनोज जरांगे- पाटील; प्रमाणपत्र रद्द करून जातीयवादी भूमिका

मलकापूर : आरक्षणावरून मराठा समाजावर चाललेला अन्याय, जाणूनबुजून हाेणारी हेळसांड व समाजाला दिले जाणारे टोमणे महाराष्ट्र कदापि सहन करू शकत नाही. जोपर्यंत मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण मिळत नाही, शंभर टक्के मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे- पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .ओबीसींना टार्गेट करत असल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘कोणाचेही प्रमाणपत्र रद्द केले नाही, हे बोलणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना शोभत नाही. यामध्ये ओबीसी आणि मराठ्यांचा काही संबंध आहे. राज्य सरकारचा हा डावपेच आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून ही अपेक्षा नाही. तुम्ही मराठ्यांचे वाटोळे करू नका, तुम्हाला मंत्री केले म्हणून तुम्ही ओबीसी आणि मराठा करू नका, यापूर्वी ओबीसी व मराठा करणारे या पक्षात नव्हते. ते पक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा डाव टाकला आहे. २९ ऑगस्टला होणारे आंदोलन मोठे असेल.’’.सरकार नियमबाह्य व कायदाबाह्य चालत नसल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘प्रमाणपत्र देऊन ते रद्द करणे नियमबाह्य नाही का? छत्रपती संभाजीनगरचे प्रमाणपत्र ज्याला जात पडताळणी समितीने स्थगिती दिली. याला काय म्हणता? असा सवाल त्यांनी केला..ते म्हणाले, ‘‘समाजासाठी इमानदारीने काम केले आहे. काम करत राहणार असे समाजालाही वाटत आहे. पुढच्या कालावधीत सरकार अशाप्रकारे प्रमाणपत्र रद्द करत राहणार म्हणून मराठा जागा झाला आहे. सध्या उसळलेली लाट सरकारला परवडणारी नाही. शिंदे- फडणवीस यांनी त्यांची चूक सुधारावी, नाही तर कधीच न बघितलेले दिवस बघावे लागतील. प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांनी जातीयवादीची भूमिका घेतली आहे. अशांना त्यांची जागा दाखवण्याची गरज आहे. आपली जात आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे. मराठा रक्ताचा माणूस नसल्याचा शिक्का पडणार आहे.’’.सातारा, औंध गॅझेटवर अस्पष्ट भूमिकापाचवड फाटा येथे सकल मराठा समाज कऱ्हाड दक्षिणच्या वतीने मराठा समाजाच्या संवाद बैठकीत जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारसह मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जात पडताळणी रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णयाचा संदर्भ देत त्यांनी १५० ते २०० वर्षांपूर्वीच्या नोंदी रद्द करता येणार नसल्याचे सांगितले. सातारा, पुणे आणि औंध संस्थानांशी संबंधित गॅझेट लागू करण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.नेत्यांनी गप्प बसणे बरोबर नाही‘‘फक्त राजेंनीच नव्हे, तर सर्वच पक्षांतील मंत्री, खासदार, आमदारांनी मराठ्यांची पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. मराठा नेत्यांच्या नाकावर टिच्चून बावनकुळे यांनी पत्र काढले. आता तरी मराठ्यांच्या नेत्यांनी जागे व्हावे. नाही तर तुम्हाला समाज कधीच माफ करणार नाही. तुमच्या डोळ्यादेखत तुमच्या मुलांचे वाटोळे होत आहे. तुम्ही गप्प बसणार हे बरोबर नाही.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.