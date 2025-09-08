सातारा

MLA Shashikant Shinde:'मराठा बांधवांकडून शशिकांत शिंदेंचा सत्कार'; ल्हासुर्णेत कार्यक्रम, नवी मुंबईत आंदोलकांची राहणे व जेवणाची सोय

Support for Maratha Agitation: मराठा समाजबांधव या नात्याने आमदार शशिकांत शिंदे यांनी नवी मुंबईतील बाजार समिती आवारात आणि सिडको परिसरात आंदोलकांची निवास व्यवस्था केली. आझाद मैदान ते नवी मुंबई यादरम्यान आंदोलक लोकलद्वारे ये-जा करू शकले. कुटुंबातील घटकाप्रमाणे आंदोलकांची काळजी घेतली गेली.
Maratha community felicitates MLA Shashikant Shinde at Lhasurne; protest facilities arranged in Navi Mumbai."

सातारारोड : मुंबईतील मराठा आंदोलनादरम्यान मराठा समाज बांधव या नात्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सहकार्य करून दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचा आज ल्हासुर्णे येथील त्यांच्या निवासस्थानी मराठा क्रांती मोर्चा राजधानी सातारातर्फे गौरव करण्यात आला.

