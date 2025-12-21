सातारा

Maratha Agitation:'पाटणला कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी अधिकाऱ्यांची उदासिनता'; सकल मराठा समाजाचा आंदोलनाचा इशारा..

Maratha agitation warning: कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी पाटण तहसील कार्यालयासमोर मराठा समाजाचे उपोषण
सकाळ वृत्तसेवा
पाटण: पाटण तहसील कार्यालयातून कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी नियमबाह्य व चुकीच्या त्रुटी काढून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत, तसेच मराठा समाजाच्या न्याय व विधी आधारित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने बुधवारपासून (ता. २४) पाटण तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येणार आहे.

