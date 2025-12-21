Maratha Agitation:'पाटणला कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी अधिकाऱ्यांची उदासिनता'; सकल मराठा समाजाचा आंदोलनाचा इशारा..

पाटण: पाटण तहसील कार्यालयातून कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी नियमबाह्य व चुकीच्या त्रुटी काढून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत, तसेच मराठा समाजाच्या न्याय व विधी आधारित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने बुधवारपासून (ता. २४) पाटण तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येणार आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.याबाबतचे निवेदन साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी, पाटणचे प्रांताधिकारी व पोलिस प्रशासनाला पाटण तालुका सकल मराठा समाजाकडून देण्यात आले आहे. यावेळी प्रांताधिकारी सोपान टोंपे यांनी उपोषणाअगोदर कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील तहसील कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी, महाईसेवा, सेतू केंद्रातील संबंधित कर्मचारी यांच्यासमवेत बैठक लावून प्रश्न मिटविण्याचे आश्वासन मराठा समाजाला दिले..निवेदनात म्हटले, की शासन निर्णयानुसार तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी इतर जातींच्या दाखल्यांसाठी असणारी कार्यपद्धती त्या अनुषंगाने कुणबी दाखल्यांसाठी निश्चित केलेली कार्यपद्धती सध्याच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पूर्णतः बदलून आवश्यक नसणाऱ्या बाबी कुणबी प्रकरणात घालून अर्जदारांची डोकेदुखी वाढवली आहे. .त्यानुसार अर्जदारास पाटण तहसील कार्यालयात सहा ते आठ महिने हेलपाटे मारावे लागत आहेत. वरिष्ठांनी याची गांभीर्याने दखल घेऊन शासन निर्णयानुसार इतर जातींच्या दाखल्याप्रमाणे कुणबी दाखल्यांची कार्यपद्धती अवलंबावी, अशी मागणी सकल मराठा समाजाने केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...निवेदनावर यशवंतराव जगताप, राजेंद्र निकम, राहुल शेडगे, विवेक कुराडे, प्रशांत पाटील, शंकरराव मोरे, प्रदीप घाडगे, लक्ष्मण चव्हाण, राजाभाऊ काळे, शिवाजी निकम, शामराव मोरे, मनोहर यादव, प्रवीण लुगडे, अनिल भोसले, अमोल काजारी, शंकरराव मोहिते, विद्या म्हासुर्णेकर, विद्या शिंदे आदींच्या सह्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.