Maratha Reservation: 'हजारो सातारकर मुंबईच्या दिशेने रवाना'; छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन, आरक्षण घेऊनच येणार निर्धार

Massive Rally from Satara to Mumbai: आरक्षण या एकच मागणीसाठी राज्यभरातून मराठा बांधव मुंबईत दाखल होत आहेत. सातारा जिल्ह्यातूनही या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी हजारो बांधव मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. या मोर्चात सहभागी होऊन आरक्षण घेऊनच येणार असा निर्धार मराठा बांधवांनी केला आहे.
Satara residents paying tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj before starting the Mumbai march for Maratha reservation.Sakal
सातारा : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो मराठा कार्यकर्त्यांसह मुंबईतील आझाद मैदानावर उद्या (गुरुवार) सकाळी दहा वाजता पोचणार आहेत. या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी आज सातारा जिल्ह्यातून हजारो मराठा बांधव साताऱ्यातील पोवई नाका येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत.

