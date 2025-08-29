Maratha Reservation: 'हजारो सातारकर मुंबईच्या दिशेने रवाना'; छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन, आरक्षण घेऊनच येणार निर्धार

सातारा : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो मराठा कार्यकर्त्यांसह मुंबईतील आझाद मैदानावर उद्या (गुरुवार) सकाळी दहा वाजता पोचणार आहेत. या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी आज सातारा जिल्ह्यातून हजारो मराठा बांधव साताऱ्यातील पोवई नाका येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. .Satara News: 'घरकुलांवर झळकले पंतप्रधानांचे छायाचित्रे'; आंधळीचे सरपंच काळे यांचा पुढाकार.आंतरवाली सराटीतून आंदोलनाची हाक देत मनोज जरांगे-पाटील लाखो मराठा बांधवांसमवेत दोन दिवसांपूर्वी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. काल शिवनेरी किल्ल्यांवर शिवछत्रपतींचे दर्शन घेऊन चाकण मार्गे ते चेंबूर येथे दाखल होणार आहेत. उद्या सकाळी दहा वाजेपर्यंत मराठ्यांचे भगवे वादळ आझाद मैदान येथे दाखल होणार असून, त्यानंतर ते उपोषणास बसणार आहेत. आरक्षण या एकच मागणीसाठी राज्यभरातून मराठा बांधव मुंबईत दाखल होत आहेत. सातारा जिल्ह्यातूनही या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी हजारो बांधव मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. या मोर्चात सहभागी होऊन आरक्षण घेऊनच येणार असा निर्धार मराठा बांधवांनी केला आहे..जरांगे-पाटील यांना पाठिंबाकऱ्हाड: मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील हे उद्या (शुक्रवारी) मुंबईत दाखल होत आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी शहरासह तालुक्यातील मराठा बांधव शहरातील दत्त चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून मोठ्या संख्येने आज मुंबईला रवाना झाले. या वेळी घोषणाबाजीही केली..Satara News: 'फलटणच्या शेतकऱ्यांमध्ये वाढली फळांची गोडी'; कृषी विभागाकडून रोजगार हमी योजनेची जोड, दोन वर्षांत ५२७ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड . मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी जरांगे-पाटील हे आंतरवाली सराटीतून लाखो मराठा बांधवांसमवेत मुंबईकडे रवाना होण्यासाठी निघाले आहेत. उद्या ते मुंबईत पोहोचणार आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर त्यांचे आंदोलन असून, तेथे ते उपोषणास बसणार आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मराठा बांधव मोठ्या प्रमाणात मुंबईकडे रवाना होत आहेत. आज सकाळपासून शहरासह तालुक्यातील मराठा बांधव येथील दत्त चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करत जोरदार घोषणाबाजी करून मुंबईकडे रवाना होत आहेत. या मोर्चात सहभागी होऊन आरक्षण घेऊनच येऊ, असा निर्धार मराठा बांधव करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.