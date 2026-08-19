सातारा

Maratha Youth: मराठा तरुणांसाठी दिलासा! महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील अटी लवकरच शिथिल होणार; ८०० कोटींचा निधी मागणार

Maratha Youth Get Relief As Loan Scheme Conditions To Be Relaxed: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील कडक अटी शिथिल होणार; नवीन व्यवस्थापक संचालकांकडून जुन्या बेकायदेशीर निर्णयांना रद्द करून मराठा तरुण उद्योजकांना दिलासा
Maratha Entrepreneurs Loan Scheme Gets Major Relief Conditions To Be Relaxed As 800 Crore Fund Demand Planned

Maratha Entrepreneurs Loan Scheme Gets Major Relief Conditions To Be Relaxed As 800 Crore Fund Demand Planned

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सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत कर्ज घेतलेले राज्यात एक लाख ८४ हजार, तर जिल्ह्यात ११ हजार ८०० मराठा उद्योजक लाभार्थी आहेत. मराठा समाजालाही वेळेवर व्याज परतावा मिळेल. लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असून, महामंडळासाठी आवश्यक ८०० कोटी निधीची मागणी करणार असल्याची माहिती (कै.) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

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