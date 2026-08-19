Maratha Youth: मराठा तरुणांसाठी दिलासा! महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील अटी लवकरच शिथिल होणार; ८०० कोटींचा निधी मागणार

कऱ्हाड: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत कर्ज घेतलेले राज्यात एक लाख ८४ हजार, तर जिल्ह्यात ११ हजार ८०० मराठा उद्योजक लाभार्थी आहेत. मराठा समाजालाही वेळेवर व्याज परतावा मिळेल. लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असून, महामंडळासाठी आवश्यक ८०० कोटी निधीची मागणी करणार असल्याची माहिती (कै.) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.शासनाकडून या महामंडळाबाबत चांगले काम पाहिले जात आहे. मात्र, काही अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाई व चुकीच्या निर्णयाचा फटका मराठा समाजातील तरुणांना बसल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रात मराठा समाजात उद्योजक होण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुरू केलेली योजना आणि या योजनेत काही महिन्यांत झालेले अडथळे दूर झाले आहेत. .नवीन व्यवस्थापक संचालकांनी कारभार हाती घेतला असून, जुन्या व्यवस्थापक संचालकांनी घेतलेले अनेक बेकायदेशीर निर्णय रद्द केले आहेत. २०२४ मधील प्रमाणपत्र घेतलेले लाभार्थी आणि २०२५ मधील लाभार्थ्यांसह निर्माण केलेल्या अटी- शर्ती लवकरच शिथिल होतील.’’ .MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी मराठा समाजातील महिलांविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानाबाबत ते म्हणाले, ‘‘वाघमारे यांना मराठा समाज माफ करणार नाही. त्यांनी काढलेले शब्द हे त्यांना मागे घेता येणार नाही.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.