Shrinivas Kulkarni Passes Away: ‘डोह’, ‘सोन्याचा पिंपळ’चे लेखक श्रीनिवास कुलकर्णी यांचे निधन; वयाच्या ९२व्या वर्षी अखेरचा निरोप

कऱ्हाड: ज्येष्ठ साहित्यिक, संपादक ‘डोह’कार श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी (वय ९२) यांचे आज निधन झाले. अतिशय तरल, संवेदनशील ललित लेखनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या व्रतस्थ लेखकाने आयुष्यभर साहित्यसेवा केली. त्यांच्या निधनाने साहित्य विश्वातील संवेदनशील आणि समृद्ध साहित्यिक व्यक्तिमत्त्व हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.शोकाकूल वातावरणात त्यांच्या पार्थिवावर येथील वैकुंठ स्मशानभूमीत सायंकाळी अंत्यसंस्कार झाले. यावेळी साहित्यिक, सामाजिक, राजकीय व विविध क्षेत्रातील नागरिक उपस्थित होते. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा उदयन, आलोक, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे..सांगली जिल्ह्यातील औदुंबर येथे जन्मलेल्या श्रीनिवास कुलकर्णी यांच्यावर वडील व आजोबांच्या कलासक्त व्यक्तिमत्त्वाचे संस्कार झाले. निसर्ग, चित्रकला आणि आध्यात्मिक वातावरणाची त्यांना लहानपणापासूनच ओढ होती. त्यांनी कऱ्हाडला कर्मभूमी मानून साहित्य क्षेत्रात वेगळे स्थान निर्माण केले. मुंबईत ते ‘मौज’चे संपादकही झाले. .‘डोह’, ‘सोन्याचा पिंपळ’, ‘पाण्याचे पंख’, ‘कोरडी भिक्षा’ आदी त्यांची पुस्तके वाचकप्रिय ठरली. येथे झालेल्या ७६ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते. महाराष्ट्र फाउंडेशनचा साहित्य पुरस्कार; मे २०२६ मध्ये ‘वि. दा. करंदीकर जीवनगौरव सन्मान’ त्यांना मिळाला होता. कऱ्हाड पालिकेनेही त्यांना नुकतेच सन्मानपत्र दिले होते..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.‘मौज’ या नियतकालिकाच्या माध्यमातून श्री. वि. कुलकर्णी यांनी अनेक नवोदित लेखकांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे मराठी वाचकांना दर्जेदार आणि सकस साहित्याचा सातत्याने लाभ झाला. साहित्यसेवेचा वसा जपणाऱ्या अशा एका व्रतस्थ व्यक्तिमत्त्वाला मराठी साहित्य विश्व मुकले आहे. श्रीनिवास कुलकर्णी यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.