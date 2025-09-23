सातारा: ज्या साताऱ्याच्या भूमीत मी मोठा झालो, त्याची माती मला पंढरीच्या बुक्क्यापेक्षाही महनीय आहे. मला इतिहासकार, गुरू किंवा ग्रंथाने इतिहास शिकविलेला नसून महाराष्ट्राच्या मातीतून, दऱ्याखोऱ्यातील प्रवासाने, क्षेत्र भेटीतील नागरिकांच्या संवादातून मिळालेल्या माहितीतून मी इतिहास शिकलो आहे. माझे इमान शब्दांशी आणि महाराष्ट्राच्या भूमीशी आहे. दहा हजार पाने लिहिणाऱ्या माझ्यासारख्या लेखकाच्या साहित्य संपदेतील एकही परिच्छेद चोरीचा आहे, असे सिद्ध झाल्यास मी त्या क्षणी लेखणी सोडेन, असे ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांनी आज स्पष्ट केले. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या येथील शाहूपुरी शाखा, मावळा फाउंडेशनच्या वतीने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल श्री. पाटील यांचा सातारकरांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. येथील शाहू कलामंदिरात मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित यांच्या हस्ते शाल, सन्मानपत्र, संमेलनाचे बोधचिन्ह, पुष्पगुच्छ आणि सातारी कंदी पेढ्यांचा हार घालून त्यांचा सत्कार करण्यात आला..अध्यक्षस्थानी संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले होते. या वेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचे अध्यक्ष भगवानदादा वैराट, जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती सुनील काटकर, संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष नंदकुमार सावंत, यशोदा शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष डॉ. अजिंक्य सगरे, साहित्यिक डॉ. राजेंद्र माने, ज्येष्ठ साहित्यिक किशोर बेडकीहाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती..श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘आज प्रत्येक जण खिशात बॉम्बगोळा (मोबाईल) घेऊन फिरत आहे. शहनिशा न करता त्यावरून समाज माध्यमांतून गैरसमज पसरविण्याचे प्रकार केले जातात. मी वाघ, सिंहांना घाबरत नाही. कारण ते समोरून हल्ला करतात; परंतु उंदराची जात हरामी असते. ते गुपचूप कपाटात शिरून लाखोंचे शालू कुरतडतात. कारण, उंदरांना डोळे नसतात, तर फक्त नखे असतात.’’ वारणेच्या काठावरून आलेल्या उंदरांनी उच्छाद मांडला आहे, असेही पाटील यांनी नमूद केले.वाद हा संमेलनाचा एक भाग असल्याचे सांगत डॉ. राजा दीक्षित यांनी इतिहास आणि साहित्य याचे जवळ नाते असल्याचे नमूद केले. श्री. पाटील यांच्या साहित्यात कलात्मक पद्धतीचे दर्शन घडते. थोरले शाहू महाराज यांची सर्जनशील कलाकृती श्री. पाटील यांनी लिहावी, तसेच साताऱ्यातील संमेलनाचे आयोजन निश्चित संस्मरणीय होईल यात शंका नसल्याचे डॉ. दीक्षित यांनी नमूद केले.अण्णा बनसोडे म्हणाले, ‘‘विश्वास पाटील यांचे साहित्य फक्त इतिहासापुरते मर्यादित नसून त्यांनी चौफेर लेखन केले आहे.’’.Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘हे संमेलन सर्व जिल्हावासीयांचे आहे. संमेलन ऐतिहासिक भूमीत होणार असल्याने त्याचा अध्यक्ष इतिहासकार असावा, अशी आमच्या सर्वांची धारणा होती. त्यातूनच श्री. पाटील यांची सर्वानुमते निवड झाली. ते साताऱ्याचे (पूर्वीच्या) भूमिपुत्र आहेत. थोरले शाहू महाराज यांचा इतिहास समोर आला पाहिजे. आपणांएवढे प्रामाणिकपणे इतर कोणी ते पुढे आणेल, असे वाटत नसल्याचे स्पष्ट करत मंत्री भोसले यांनी शाहू महाराज यांचे चरित्र लिहावे.’’मंत्री भोसले यांनी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठेंना भारतरत्न मिळावा, यासाठी सर्वांनी मिळून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, असेही नमूद केले..पालकमंत्री देसाई यांनी संमेलनाचे आयोजन दिमाखदार व्हावे, यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांच्यासह राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन सर्वतोपरी सहकार्य करतील, असे आश्वासित केले. श्री. वैराट यांनी श्री. पाटील यांच्या जिभेवर सरस्वती नांदते, असे सांगत त्यांची संमेलनाध्यक्षपदी झालेली निवड ही त्यांच्या कर्तृत्वावर असल्याचे नमूद केले..विनोद कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले, ‘‘वस्तुनिष्ठ इतिहास मांडण्याचे कार्य पाटील यांच्या लेखणीने केले आहे. त्यांच्या पानिपतचे गारुड आजही कमी झालेले नाही. मूलभूत सुविधांबरोबरच शहराचा सांस्कृतिक विकास व्हावा, यासाठी शिवेंद्रसिंहराजेंचा कायम आग्रह असतो. साताऱ्यातील संमेलन हे त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच आयोजित करीत आहोत.’’स्नेहल दामले यांनी सूत्रसंचालन केले, तसेच खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या शुभेच्छा संदेशाचे त्यांनी वाचन केले. नंदकुमार सावंत यांनी श्री. पाटील यांना दिलेल्या मानपत्राचे वाचन केले. ॲड. चंद्रकांत बेबले यांनी आभार मानले..‘पानिपत’कार म्हणाले...देशात अन्यत्र कुठेही होणाऱ्या संमेलनाध्यक्षापेक्षा साताऱ्याच्या संमेलनाचा अध्यक्ष झालो, याचा मनस्वी आनंद.मी कुस्ती, ऊस वा तमाशांच्या नव्हे, तर शब्दांच्या फडात रमलेला पाटील.साताऱ्याच्या दऱ्याखोऱ्यांत दडलेल्या इतिहासाचा मूळ कागदपत्रांसह अभ्यास होणे आवश्यक.छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज हे जन्माने, धर्माने हिंदू; पण त्यांनी जपलेला मानवता धर्म महत्त्वाचा.साहित्य- कलावंताने जातीवादी असू नये. त्याच्याकडे हवा तो फक्त माणुसकीचा धर्म.समाजमाध्यमांतील विद्यापीठातून समोर येणारा इतिहास, अभ्यास हा कुचकामी.तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माझ्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिल्याने माझ्याकडून प्रशासन व साहित्याची निष्ठेने सेवा.ग्रंथालयांची अवस्था दयनीय, ग्रंथपालांचे पगार तुटपुंजे. त्यामुळे नियोजित संमेलनातून ग्रंथ परंपरा जपण्याची अपेक्षा..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .थोरले शाहू महाराजांचे कर्तृत्व मांडणारथोरले शाहू महाराज यांचे कर्तृत्व मोठे आहे. त्यांचे स्वतंत्र मंत्रिमंडळ होते. त्यांच्या शिफारशीनेच पेशव्यांना पदे मिळाली. याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. साताऱ्याच्या थोरल्या शाहू महाराजांची कर्तृत्व कहाणी वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याचा आपला मानस असल्याचेही पाटील यांनी नमूद केले. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळवून देण्यासाठी मंत्री भोसले यांच्यासह आपण सारेच सर्वतोपरी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही विश्वास पाटील यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 