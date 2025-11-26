Satara Crime: 'विवाहितेवर पतीकडून प्राणघातक हल्ला'; जावळी तालुक्यातील धक्कादायक घटना, हल्ल्याच नेमकं काय कारण?

कास : मेढा (ता. जावळी) शहरानजीकच्या जवळवाडी गावात पतीने पत्नीवर प्राणघातक हल्ला करत जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर स्वतः पोलिस ठाण्यात हजर राहून घटनेची माहिती दिल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली. पोलिसांनी संशयिताला अटक केली आहे. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...याबाबत मेढा पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, की जवळवाडी येथील आश्विन दत्तू चोरगे (वय ३६) हा जवळवाडीत राहतो. आज दुपारी चारच्या सुमारास कौटुंबिक वादातून पत्नी अश्विनी चोरगे (वय ३०) हिच्यावर आश्विनने कोयत्याने वार करून तिला गंभीर जखमी केले. त्यानंतर त्याने स्वत: मेढा पोलिस ठाण्यात हजर होऊन घटनेची माहिती दिली. .या प्रकारानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत अश्विनी यांना सातारा येथील रुग्णालयात दाखल केले असून, प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते. घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीमही हजर झाली असून, रात्री उशिरापर्यंत मेढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याचे काम सुरू होते. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील करीत आहेत. आश्विन व अश्विनी मुंबईला कामधंद्यासाठी राहात होते. काही दिवसांपूर्वी ते गावी आले असून, आश्विन मानसिक समस्येने त्रस्त असल्याचे समजते. त्यांना सहा वर्षांची लहान मुलगी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.