सातारा

Satara Crime: 'विवाहितेवर पतीकडून प्राणघातक हल्ला'; जावळी तालुक्यातील धक्कादायक घटना, हल्ल्याच नेमकं काय कारण?

domestic violence: घटनेच्या दिवशी दोघांमध्ये पुन्हा वाद झाला आणि रागाच्या भरात पतीने पत्नीवर गंभीर हल्ला केला. जखमी महिलेला स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिच्या प्रकृतीवर डॉक्टर लक्ष ठेवून आहेत. पतीला ताब्यात घेतलं असून त्याच्यावर प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
Medha Taluka Horror: Husband Assaults Wife; Police Investigate the Real Motive

Medha Taluka Horror: Husband Assaults Wife; Police Investigate the Real Motive

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कास : मेढा (ता. जावळी) शहरानजीकच्या जवळवाडी गावात पतीने पत्नीवर प्राणघातक हल्ला करत जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर स्वतः पोलिस ठाण्‍यात हजर राहून घटनेची माहिती दिल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली. पोलिसांनी संशयिताला अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
crime
district
domestic violence
Medha
Domestic
wife and husband
Married Women

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com