साताऱ्यात खळबळ! कराडच्या पाचुपतेवाडीत पुणे डीआरआयकडून छापेमारी, ६ हजार काेटींचे ड्रग्ज जप्त, कारखाना केला सील..

Illegal Drug factory Sealed in Karad Satara: पाचुपतेवाडीत गुप्त कारवाईत ६ हजार कोटींचे ड्रग्ज जप्त, कारखाना सील
सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड: कऱ्हाड तालुक्यातील पाचुपतेवाडी-तुळसण येथे मेफेड्रॉन (एमडी) या अमली पदार्थ तयार करणाऱ्या कारखान्यावर आज कारवाई झाली. त्यात सुमारे ७०० ग्रॅम एमडी जप्त केल्याचे समजते आहे. शासनाच्या डीआरआय म्हणजे गुप्तचर संचालनालय व पोलिसांसह फॉरेन्सिक लॅबच्या पथकाचाही कारवाईत समावेश आहे. कारवाईत पोलिस रेकॉर्डवरील संशयितांसह सहा जणांना ताब्यात घेतले आहे. त्याला पोलिसांनी दुजोरा दिला आहे. मात्र, स्थानिक पोलिसांना त्या कारवाईची काहीच माहिती देण्यात आलेली नाही.

