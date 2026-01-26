साताऱ्यात खळबळ! कराडच्या पाचुपतेवाडीत पुणे डीआरआयकडून छापेमारी, ६ हजार काेटींचे ड्रग्ज जप्त, कारखाना केला सील..

कऱ्हाड: कऱ्हाड तालुक्यातील पाचुपतेवाडी-तुळसण येथे मेफेड्रॉन (एमडी) या अमली पदार्थ तयार करणाऱ्या कारखान्यावर आज कारवाई झाली. त्यात सुमारे ७०० ग्रॅम एमडी जप्त केल्याचे समजते आहे. शासनाच्या डीआरआय म्हणजे गुप्तचर संचालनालय व पोलिसांसह फॉरेन्सिक लॅबच्या पथकाचाही कारवाईत समावेश आहे. कारवाईत पोलिस रेकॉर्डवरील संशयितांसह सहा जणांना ताब्यात घेतले आहे. त्याला पोलिसांनी दुजोरा दिला आहे. मात्र, स्थानिक पोलिसांना त्या कारवाईची काहीच माहिती देण्यात आलेली नाही..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...रविवारी पहाटेपासून सहा तासांपेक्षाही जास्त काळ कारवाई सुरू होती. त्यात शेडवजा कारखाना सील केला आहे. कारखान्यात एमडी तयार करण्यासाठीचा कच्चा मालही जप्त केला आहे. गुप्तचर संचालनालयातर्फे (डीआरआय) तस्करी विरोधी कारवाई, महसूल चोरी रोखणे, आयात-निर्यात व्यवहारांवर नजर ठेवणे व गुन्ह्यांची चौकशी होते. त्यानुसार तुळसणच्या पाचुपतेवाडी येथे अमली पदार्थांच्या संबंधित कारखाना सील करण्यात आला आहे. .डीआरआयच्या पुण्यातील पथकाने कारवाई केली आहे.जिल्ह्यातील विशेष पथकासह फॉरेन्सिक लॅब पथक व तालुका पोलिसांचा त्यात सहभाग आहे. कारवाईत पथकाने जागा मालकांसह चौघांना ताब्यात घेतल्याची चर्चा असून, तपासाचा भाग म्हणून अत्यंत गोपनीयता बाळगली जात आहे. शनिवारी रात्री उशिरा अत्यंत गुप्तपणे ही मोहीम राबवण्यात आली. पाचुपतेवाडीच्या डोंगराळ भागात काही दिवसांपूर्वीच ठाणे व बिहारमधून तिघे जण आले..त्यांनी त्या शेडमध्ये त्यांचे काम सुरू केले. मात्र, त्या शेडमध्ये काय होते, याची कल्पना कोणालाच नव्हती. वास्तविक, तेथे अमली पदार्थ उत्पादन सुरू केले होते. ते आजच्या कारवाईतून समोर आले. त्याबाबत मोठी गोपनीयता होती. गुप्तचर यंत्रणेच्या पहाटे तीन वाहनांतून आलेल्या वेगवेगळ्या पथकाने पाचपुतेवाडी परिसरात कारवाईस सुरुवात केली. त्यांनी गावातील जिल्हा परिषद शाळेच्या मागील बाजूस असलेल्या बंदिस्त शेडवर छापा टाकला. त्या ठिकाणी बॅरल्स आणि द्रव स्वरूपातील एमडी सापडले आहे. .कारवाईचा पंचनामा झाला आहे. संबंधित शेडवर कारवाईची कायदेशीर नोटीसही चिटकविण्यात आली आहे. गुप्तचर विभाग व पोलिसांच्या कारवाईत रेकॉर्डवरील संशयितांसह सहा जणांना ताब्यात घेतले आहे. त्यात महाराष्ट्र केसरी संजय पाटील यांच्या खून प्रकरणातील संशयिताचाही सहभाग असल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. तुळसण, पाचुपतेवाडी भागातील संबंधित संशयिताने बाहेरील कामगार आणले होते. त्यांच्यासोबत त्याने ड्रग्ज बनविण्याचा कारखाना सुरू केला होता. त्याची माहिती हैदराबाद येथील फॉरेन्सिक लॅबला मिळाल्यानंतर पुढील कारवाईच्या हालचाली झाल्या आहेत. त्यानुसार पाचुपतेवाडी येथे कारखान्यावर छापा टाकला. त्यात गोपनीयता बाळगण्यात आली आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.मागील कनेक्शनही तपासणारपुण्याच्या डीआरआय, फॉरेन्सिक लॅब, जिल्हा पोलिसांचे विशेष पथक व तालुका पोलिसांनी संयुक्त कारवाई केली आहे. त्याचा सखोल तपास सुरू आहे. मागील काही महिन्यांपूर्वीच कऱ्हाड शहर व तळबीडलाही मोठ्या प्रमाणात एमडी जप्त झाले होते. त्या कारवाईचे व आत्ताच्या छाप्याचे काही कनेक्शन आहे काय? याचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.