Satara News:'कोरेगावात केमिकल कंपनीला माेठी आग'; सव्वाआठ कोटींची हानी'; प्रसंगावधान राखल अन् नेमकं काय घडलं !

Chemical Company Fire: कोरेगाव औद्योगिक परिसरातील एका केमिकल कंपनीला सोमवारी दुपारच्या सुमारास अचानक भीषण आग लागली. काही क्षणांतच आगीने मोठ्या प्रमाणात रौद्ररूप धारण करत संपूर्ण युनिटला वेढा घातला. रासायनिक पदार्थांमुळे ज्वाळा आणखी भडकत होत्या. तत्काळ अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले.
Flames engulf the Koregaon chemical plant as fire brigade teams battle the massive blaze that caused over ₹8 crore in damages.

सकाळ वृत्तसेवा
लोणंद : कोरेगाव (ता. फलटण) येथे मॅग्नेशिया केमिकल कंपनी व अरिस्टा केमिकल कंपनीला आज दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास अचानकपणे लागलेल्या आगीत एक कंटेनर, एक टेंपो व अन्य साहित्य जळून खाक होऊन सुमारे सव्वाआठ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. लोणंद पोलिसांनी विविध ठिकाणचे अग्निशामक दलांना पाचारण करून आग आटोक्यात आणली. मात्र, आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही.

