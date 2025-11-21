Satara News:'कोरेगावात केमिकल कंपनीला माेठी आग'; सव्वाआठ कोटींची हानी'; प्रसंगावधान राखल अन् नेमकं काय घडलं !

लोणंद : कोरेगाव (ता. फलटण) येथे मॅग्नेशिया केमिकल कंपनी व अरिस्टा केमिकल कंपनीला आज दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास अचानकपणे लागलेल्या आगीत एक कंटेनर, एक टेंपो व अन्य साहित्य जळून खाक होऊन सुमारे सव्वाआठ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. लोणंद पोलिसांनी विविध ठिकाणचे अग्निशामक दलांना पाचारण करून आग आटोक्यात आणली. मात्र, आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...दरम्यान, मॅग्नेशिया कंपनीचे संचालक भारत पालकर यांनी प्रसंगावधान राखून मॅन्युअल फायर अलार्म त्वरित सुरू करण्याची सूचना दिल्याने सर्व कामगार त्वरित कंपनीतून बाहेर आल्याने मोठी जीवितहानी टळली.. याबाबत लोणंद पोलिस ठाण्यातून मिळालेली माहिती अशी, कोरेगाव ( ता. फलटण) येथे मॅग्नेशिया केमिकल कंपनी व अरिस्टा केमिकल कंपनी या दोन केमिकल्स कंपन्या शेजारी आहेत. दरम्यान, आज दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास मॅग्नेशिया केमिकल कंपनीतील फिनिश गोडाऊनला अचानक आग लागली. त्यामुळे कंपनीत आरडाओरडा सुरू झाला. त्यावेळी आपल्या ऑफिसमध्ये काम करत बसलेले कंपनीचे संचालक भारत पालकर यांना हा आवाज ऐकू येताच ते कार्यालयातून त्वरित बाहेर आले. आग लागल्याचे लक्षात येताच त्यांनी प्रसंगावधान राखून कंपनीतील मॅन्युअल फायर अलार्म त्वरित सुरू करण्याची सूचना दिल्याने सर्व कामगार त्वरित कंपनीतून बाहेर आले. त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली. .कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही. श्री. पालकर यांनी लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले यांना फोनद्वारे संपर्क साधून आगीची माहिती दिली. त्यावेळी लोणंद पोलिसांनी विविध ठिकाणच्या अग्निशामक दलांना पाचारण करून दीड ते दोन तासांनी आग आटोक्यात आणली. दरम्यान, आग लागली त्यावेळी मॅग्नेशिया कंपनीतून धुराचे लोट व आगीच्या ज्वाला तीन ते चार किलोमीटर अंतरावरून दिसत होत्या. त्यामुळे परिसरातील नागरिकही काही वेळा भयभीत झाले होते. .केमिकल कंपनी असल्याने पुढे जाण्यास कोणीही पुढे जाण्याचे धाडस करत नव्हते. मात्र, कंपनीत काम करणाऱ्या आपल्या नातलगाची फोनवरून विचारपूस करत होते. आगीने रौद्ररूप धारण केल्यावर शेजारच्या अरिस्टा केमिकल कंपनीलाही ही आग लागली. त्यामध्ये या दोन्ही कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या आगीत मॅग्नेशिया केमिकल्स कंपनीचा कंटेनर (एमएच ४६ बीएफ ३४०२), एक टाटा कंपनीचा ४०७ टेंपो (एमएच ०८- ५९३१), तसेच ४०० ते ५०० टन फिनिश मटेरिअल, रॉ. मटेरिअल, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल केबल्स व फिटिंग, टेबलेट मशिन, शेततळ्यातील कागद, पाणी ओढण्याचा पंप आदी सुमारे सात कोटी रुपयांचे साहित्य जाळून खाक होऊन नुकसान झाले आहे. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...या आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने शेजारच्या अरिस्टा केमिकल कंपनीलाही आग लागल्याने या आगीत अरिस्टा कंपनीचे रॉ मटेरिअल व फिनिश मटेरिअल जळून सुमारे सव्वाकोटीचे नुकसान झाले आहे. या दोन्ही कंपनीचे सुमारे सव्वाआठ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही. याबाबत संचालक भारत विश्वास पालकर (वय ५०, मूळ रा. वेणगाव, ता. कर्जत, जि. रायगड, सध्या रा. मॅग्नेशिया केमिकल कंपनी कोरेगाव, ता. फलटण) यांनी लोणंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदवली. सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले हे अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.