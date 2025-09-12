कोडोली : कोडोली (ता. सातारा) येथील साई इलेक्ट्रॉनिक्स या होम ॲप्लायन्सेसच्या गोडाऊनला आज सायंकाळी शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. आग लागताच ती प्रचंड वेगाने पसरली. काही वेळातच रौद्ररूप धारण केलेली ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशामक दलाचे तीन बंब आणि चार छोट्या टॅंकरच्या साहाय्याने दोन तास प्रयत्न करूनही त्यात यश आले नाही. या आगामीमध्ये लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.कोडोली येथील जगदीश रामचंद्र शिर्के यांचे कोडोलीमधील हॉटेल साईसारंग जवळ इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे शोरूम आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ते येथे हा व्यवसाय करतात. व्यवसाय वाढल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू ठेवण्यासाठी त्यांनी दुकानाच्या पुढे कोडोलीतून गेलेल्या कालव्याच्या अलीकडे हॉटेल मधूबनसमोर गोडाऊन सुरू केले आहे. त्यामध्ये दुकानासाठी लागणारा माल मोठ्या प्रमाणावर ठेवला होता. आज हे गोडाऊन बंद होते; परंतु सातच्या सुमारास या गोडाऊनमधून धून बाहेर येत असल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी शिर्के यांना याबाबतची माहिती दिली..ते पोचेपर्यंत गोडाऊनला लागलेल्या आगीने उग्ररूप धारण केले होते. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर सातारा नगरपालिका व कूपर कंपनीच्या अग्निशामक दलाचा ताफा तातडीने गोडाऊनजवळ आला. त्यांनी पाणी मारून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला; परंतु आग एवढी भडकत होती, की एक तास झुंजूनही ती आटोक्यात आणण्यात यश येत नव्हते. त्यानंतर गावातील छोट्या टॅंकरमधून पाणी आणून मारण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. यामध्ये अग्निशामक दलाची पाच वाहने, लहान पाच टॅंकर आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत होते, तरीही आग आटोक्यात येत नव्हती. टॅंकरमधून पाणी आणून अग्निशामक दलाच्या बंबमध्ये सोडले जात होते. त्यानंतर जेसीबी बोलावून तो आगीमध्ये घालून साहित्य बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; परंतु जेसीबीच्या टायरने पेट घेतल्यानंतर तो बाहेर काढण्यात आला. एका ठिकाणी आटोक्यात आलेली आग पुन्हा तेवढ्याच वेगाने पेट घेत होती. त्यामुळे सर्वांच प्रयत्न फोल ठरत होते..वाहतूक कोंडी आणि बंदहीघटनेची माहिती मिळाल्यावर अर्ध्या तासाने पोलिस घटनास्थळी आले. तोपर्यंत आग पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली. त्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली. पोलिस येईपर्यंत वाढलेल्या आगीच्या ज्वाळा सातारा- रहिमतपूर रस्त्यावर येऊ लागल्या होत्या. त्यामुळे या रस्त्यावरील वाहतूक काही काळ बंद करण्यात आली होती. गोडाऊनची आग वाढल्यामुळे शेजारील सर्व्हिसिंग व पेंटिंगच्या दुकानात ती पसरली. त्यामध्ये असलेल्या वाहनांनीही पेट घेतल्यानंतर आग आणखी वाढली..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.स्फोटाच्या आवाजाबरोबर साहित्य हवेतसात वाजता लागलेली आग तीन वेळा अग्निशामक दलाच्या गाड्या पाण्याने भरून संपल्या, तरी आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नव्हती. सव्वाआठच्या सुमारास आगीने आणखीनच उग्ररूप धारण केले. या वेळी आगीमधून गॅसच्या स्फोटाचे आवाज येऊ लागले. स्फोटाच्या आवाजाबरोबरच गोडाऊनमधील साहित्यही वर उडू लागले होते. त्यामुळे नागरिकांची धावपळ सुरू झाली. स्फोटानंतरही आगीचे प्रचंड लोट आकाशात उठत होते. पंधरा मिनिटे हे आवाज सुरू होते. त्यानंतर काही वेळाने एखादा आवाज येतच होता. आगीमध्ये टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन अशी घरगुती उपकरणे व शेजारील दुकानातील गाड्या व साहित्य जळून लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.