Tree plantation: आंधळी गावात पाच हजार वृक्षांचे रोपण; मान्यवरांसह ग्रामस्थांची उपस्थिती; संपूर्ण गाव हरित करण्याचा संकल्प !

दहिवडी: नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात अग्रेसर असणाऱ्या माण तालुक्यातील आंधळी गावात पाच हजार वृक्षांचे रोपण करण्यात आले. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत लोकनियुक्त सरपंच दादासाहेब काळे यांनी केलेल्या वृक्षलागवडीच्या संकल्पाची पूर्तता करण्यात आली..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...या वृक्षलागवडीसाठी अनेक दात्यांनी सहकार्याचा हात पुढे केला. यात सर्वम वेल्फेअर फाउंडेशन पुणे तसेच अहिंसा पतसंस्था म्हसवड व ज्ञानेश्वरी ॲकॅडमी, दहिवडी यांनी मोलाची मदत केली. ग्रामस्थ, महिला यांचा सहभाग उल्लेखनीय ठरला. .हरित वसुंधरेबद्दल गावागावात जागरूकता वाढावी व पुढील पिढीला समृद्ध, स्वच्छ आणि हिरवळयुक्त गावाची भेट द्यावी, या उद्देशाने आंधळी गावाने राबविलेल्या या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...\rवृक्षारोपण कार्यक्रमास गट विकास अधिकारी प्रदीप शेंडगे, अर्जुन काळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्या मीनाक्षी काळे, अभिजित भोसले, सविता खरात, सुधाकर काळे, अश्विनी माने, तानाजी काळे, विकास पवार, तानाजी शेंडे, अप्पा गोरे, सागर शेंबडे, जयकुमार काळे, ग्रामसेवक विकास गायकवाड, संजय काळे, सतीश शेंडे, सुहास खरात, मल्हारी चव्हाण व ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.