Tree plantation: आंधळी गावात पाच हजार वृक्षांचे रोपण; मान्यवरांसह ग्रामस्थांची उपस्थिती; संपूर्ण गाव हरित करण्याचा संकल्प !

Andhli village: गावातील शाळा परिसर, रस्त्यालगतची मोकळी जमीन, स्मशानभूमी क्षेत्र, देवस्थान आणि सार्वजनिक जागांवर नियोजनबद्ध पद्धतीने रोपे लावली गेली. प्रत्येक रोपाचे संरक्षण आणि पाणी व्यवस्थापनासाठी ग्रामस्थांना स्वतंत्र जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. स्थानिक युवकांनी जनजागृती रॅली काढून "एक घर–दोन झाडे" हा संदेश दिला.
Massive 5,000-Tree Plantation Drive in Andhli; Entire Village Pledges to Go Green

दहिवडी: नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात अग्रेसर असणाऱ्या माण तालुक्यातील आंधळी गावात पाच हजार वृक्षांचे रोपण करण्यात आले. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत लोकनियुक्त सरपंच दादासाहेब काळे यांनी केलेल्या वृक्षलागवडीच्या संकल्पाची पूर्तता करण्यात आली.

