Karad Fraud News : कऱ्हाडच्या औषध विक्रेत्याला सात कोटींचा गंडा; शेअर बाजाराच्या नावाखाली फसवणूक

कऱ्हाड - शेअर्स ट्रेडिंग मार्केटिंगमध्ये गुंतवणूक करून जादा परताव्याच्या आमिष दाखवत कऱ्हाडातील एका औषध विक्रेत्याची सुमारे सहा कोटी ६९ लाख ८१ हजारांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्याबाबत जयसिंगपूर (जि. कोल्हापूर) पोलिसात गुन्हा नोंद झाला आहे..अजय नंदकिशोर भट्टड (५२, रा. शनिवार पेठ, कऱ्हाड) असे तक्रारदाराचे नाव आहे. भट्टड यांच्याकडून लुबाडलेली सुमारे सात कोटींची रक्कम वेगवेगळ्या ३३ बँकांत जमा केली असून, त्यात राज्याबाहेरीलही बँकांचा समावेश आहे. त्यामुळे गुन्ह्याची व्यापकता अधिक वाढली आहे.पोलिसांच्या माहितीनुसार, कऱ्हाडातील औषध विक्रीचा व्यवसाय करणारे अजय भट्टड यांनी फिर्याद दिली. त्यात म्हटले, की पाच सप्टेंबर २०२५ मध्ये भट्टड जयसिंगपूर येथील नातेवाइकांकडे गेले होते. त्यावेळी त्यांच्या मोबाईलवर एसआयजी नावाने शेअर्स ट्रेडिंग मार्केट नावाची लिंक आली. त्यांनी ती ओपन केली..त्यानंतर दोन मोबाईल नंबरवरून एका व्यक्तीने भट्टड यांना व्हॉट्सॲपद्वारे कमी दरात भारतीय बाजाराचे शेअर्स खरेदी करून दुसऱ्या दिवशी जादा परताव्याचे आमिष दाखविले. त्यानुसार त्यांना काही रक्कम मिळालीही. त्या वेळी भट्टड यांनी मोबाईलवर एसआयजी नावाचे ॲप डाऊनलोड केले. त्यानंतर त्यांना एका व्हॉट्सॲप ग्रुपवरही ॲड केले.डिस्काउंट दरात भारतीय बाजारातील शेअर्स त्यांना विकत घेण्यास सांगितले. त्यानुसार त्यांनी ते खरेदी केले. त्याचा जादा परतावाही मिळाला. अशाच पद्धतीने भट्टड यांनी शेअर्सच्या मदतीने भट्टड जादा परताव्याची आमिष दाखवून वेळच्या वेळी वेगवेगळ्या बँकेच्या त्यांनी सहा कोटी ६९ लाख ८१ हजार रुपये खात्यात भरण्यास सांगितले. त्यांनी ते भरले..मात्र, त्यांना आजअखेर कोणताही परतावा आला नाही. त्याऐवजी एसआयजी ॲपवरून दोन मोबाईल क्रमांकाच्या दोघांनी सहा कोटी ६९ लाख ८१ हजारांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे भट्टड यांनी पोलिसात धाव घेऊन गुन्हा दाखल केला. पोलिस तपासात भट्टड यांची लुबाडलेली सात कोटींची रक्कम ३३ वेगवेगळ्या बँकांत जमा झाल्याचे समोर आले आहे. त्यानुसार त्याचा तपास सुरू आहे. त्या बँकांत परराज्यातील काही बँकांचा समावेश आहे. त्यात उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा, आंध्र प्रदेश आदी ठिकाणच्या वेगवेगळ्या बँकांचा समावेश आहे..त्यात काही खासगी, तर काही राष्ट्रीयीकृत बँकांही आहेत. त्याचा पोलिस तपास करत आहेत. श्री. भट्टड यांनी जयसिंगपूर येथे नातेवाइकांकडे आल्यानंतर एसआयजी शेअर्स ट्रेडिंग मार्केटमध्ये पैसे गुंतवून आमिषाच्या नावाखाली त्यांचा सुमारे सात कोटींची फसवणूक झाल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.बहुतांश रक्कम राज्याबाहेरील बँक खात्यात गेल्याने सायबर सेलने संशयितांचा तपास गतीने सुरू केला आहे. लवकरच त्यातील काही गोष्टी समोर येतील, असे जयसिंगरपूरचे पोलिस उपअधीक्षक अमोल ठाकूर यांनी स्पष्ट केले..जादा परताव्याच्या आमिषाने फसवणुकीच्या घटना वाढल्या आहेत. गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करताना कंपनीबाबत शहानिशा करावी. काही महिन्यांत दहा कोटींहून अधिक रुपयांच्या फसवणुकीच्या घटना घडल्या आहेत. फसवणुकीला बळी पडलेल्यांनी नजीकच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी.- डॉ. योगेशकुमार गुप्ता, पोलिस अधीक्षक, कोल्हापूर.