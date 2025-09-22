सातारा

Koyna Dam: ‘कोयना’तून सोडले ६६.४३ टीएमसी पाणी; जलाशयात आवक सुरूच

Koyna Dam Discharge Rises: धरणातील पाणीसाठा नियंत्रणासाठी सहा वेळा उघडावे लागले, तर कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात सरासरी ५२७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. धरणातील पाणीसाठा नियंत्रण व पायथा वीजगृहाद्वारे ६६.४३ टीएमसी पाणी कोयना नदीपात्रात सोडून द्यावे लागले आहे. सध्‍या धरण पूर्ण क्षमतेने भरले आहे.
Koyna dam discharges 66.43 TMC water; continuous inflow raises river levels.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
-जालिंदर सत्रे

पाटण: कोयना धरण व पाणलोट क्षेत्रात १८ मेपासून सातत्याने पडलेल्या पावसामुळे एकूण १६४.३३ टीएमसी पाण्याची विक्रमी आवक झाली. त्यामुळे १५ जुलैपासून आजपर्यंत धरणाचे सहा वक्र दरवाजे धरणातील पाणीसाठा नियंत्रणासाठी सहा वेळा उघडावे लागले, तर कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात सरासरी ५२७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. धरणातील पाणीसाठा नियंत्रण व पायथा वीजगृहाद्वारे ६६.४३ टीएमसी पाणी कोयना नदीपात्रात सोडून द्यावे लागले आहे. सध्‍या धरण पूर्ण क्षमतेने भरले आहे.

Satara
water
Water Storage
district
Koyna Dam
Water Conservation

