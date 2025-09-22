सातारा

Mayani Bird Sanctuary: अनास्थेने अडला निधी, पक्षीही उडाले भुर्रर्र..! मायणी पक्षी संवर्धनाची स्थिती; चार वर्षांनंतरही भिजत घोंगडे

Conservation Funds Blocked: मायणी पक्षी संवर्धनात येरळवाडी तलावाशेजारील येरळवाडी, बनपुरी, अंबवडे, नढवळ आदी गावांतील ग्रामस्थांनी येरळवाडी धरण बचाव समितीची स्‍थापना करून राज्य शासनाकडे धाव घेत हा तलाव मायणी पक्षी संवर्धनातून वगळण्याची मागणी केली.
Mayani birds struggle as conservation funds remain blocked; wet nests highlight four years of neglect.

कलेढोण: मायणी, सूर्याचीवाडी, येरळवाडी व कानकात्रे तलावांत दाखल होणाऱ्या पक्षी संवर्धनासाठी शासनाने १५ मार्च २०२१ रोजी मायणी पक्षी संवर्धन राखीवला राजपत्रित दर्जा दिला. मात्र, चार वर्षांनंतरही त्यास शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. दरम्‍यान, संवर्धनात येणाऱ्या येरळवाडी तलावाशेजारील गावांचा समाविष्ट होण्यास तीव्र विरोध असल्याने त्याबाबत आजअखेर निर्णय न झाल्याने मायणी पक्षी समूहास निधी मिळण्यात अडसर आल्‍याचा सांगितले जात आहे.

