Mayani Bird Sanctuary: अनास्थेने अडला निधी, पक्षीही उडाले भुर्रर्र..! मायणी पक्षी संवर्धनाची स्थिती; चार वर्षांनंतरही भिजत घोंगडे

-अंकुश चव्हाण कलेढोण: मायणी, सूर्याचीवाडी, येरळवाडी व कानकात्रे तलावांत दाखल होणाऱ्या पक्षी संवर्धनासाठी शासनाने १५ मार्च २०२१ रोजी मायणी पक्षी संवर्धन राखीवला राजपत्रित दर्जा दिला. मात्र, चार वर्षांनंतरही त्यास शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. दरम्यान, संवर्धनात येणाऱ्या येरळवाडी तलावाशेजारील गावांचा समाविष्ट होण्यास तीव्र विरोध असल्याने त्याबाबत आजअखेर निर्णय न झाल्याने मायणी पक्षी समूहास निधी मिळण्यात अडसर आल्याचा सांगितले जात आहे. .मायणी पक्षी संवर्धनात येरळवाडी तलावाशेजारील येरळवाडी, बनपुरी, अंबवडे, नढवळ आदी गावांतील ग्रामस्थांनी येरळवाडी धरण बचाव समितीची स्थापना करून राज्य शासनाकडे धाव घेत हा तलाव मायणी पक्षी संवर्धनातून वगळण्याची मागणी केली. आजअखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरेंच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठका झाल्या. मात्र, हा तलाव मायणी पक्षी संवर्धनात ठेवायचा की काढून टाकायचा याबाबत केंद्र व राज्य शासनाने ठाम निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे उर्वरित क्षेत्रासही निधी उपलब्ध झाला नाही..शेतकऱ्यांचा विरोध कास्थानिक शेतकऱ्यांच्या मते १९७० मध्ये तलाव निर्मितीवेळी शंभर टक्के सिंचनासाठी हा उद्देश होता. या अटीवर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी अधिग्रहण करण्यास परवानगी दिली. तलावातील ३९ टक्के पाणीसाठा पिण्यासाठी व ३६ टक्के मृत पाणीसाठा असा एकूण ७४ टक्के पाणीसाठा शेतकऱ्यांना वापरता येत नाही; परंतु उरलेल्या २६ टक्के पाण्यावर शेतकऱ्यांच्या शेतीची तहान भागत नसल्याने मायणी पक्षी समूहात समावेश न करण्याची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे. .शासनाला पक्षी जगवायचे की शेतकरीहिवाळ्यात देशी- परदेशी पक्षी विशेषत: परदेशी फ्लेमिंगो दर वर्षी तलावाकडे मुक्कामाला येतात. हिवाळ्यात पाणीसाठा हळूहळू कमी होऊ लागतो. त्यामुळे भविष्यात पक्ष्यांचे संवर्धन करावयाचे ठरविल्यास तलावात पाणीसाठा शिल्लक ठेवावा लागेल व पाणी उपसा करता येणार नाही? हा मुख्य प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे शासनाला पक्षी जगवायचे की शेतकरी? असा प्रश्न शेतकरी करीत आहेत..प्रश्नचिन्ह कायमचार वर्षांनंतरही शासनाने निर्णय न घेण्याच्या अनास्थेमुळे मायणी समूह संवर्धनास निधी उपलब्ध होण्यात अडसर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे परदेशी पाहुण्या पक्ष्यांबाबत नक्की कोणते तलाव आरक्षित राहणार याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. परिणामी सध्या तरी समूह संवर्धनाचा 'अनास्थेने अडला निधी, पक्षीही उडाले भूर्रर्र..!' अशी अवस्था झाली आहे..कोणत्याही परिस्थितीत मायणी समूह पक्षी संवर्धनात येरळवाडी व परिसरातील गावांचा समावेश होऊ देणार नाही. यासाठी जनआंदोलन उभे केले असून, शासनाने येरळवाडी परिसरातील गावे न वगळल्यास जलसमर्पण करू.- नाना पुजारी, माजी उपसभापती, बनपुरी.