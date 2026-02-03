सातारा

Satara News: मरळी, ठोसेघरचे वैद्यकीय अधिकारी निलंबित; कामात कुचराई केल्‍याचा ठपका, सीईओ याशनी नागराजन यांची कारवाई!

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : वैद्यकीय कामात कुचराई केल्याने पाटण तालुक्यातील मरळी आणि ठोसेघर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी निलंबित केले आहे.

