Minister Makarand Patil meets Koyna, Dhom, Urmodi dam-affected families; assures proper rehabilitation.

Minister Makarand Patil meets Koyna, Dhom, Urmodi dam-affected families; assures proper rehabilitation.

sakal

सातारा

Minister Makarand Patil: प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनापासून वंचित राहता कामा नये: मंत्री मकरंद पाटील; कोयना, धोम, उरमोडीसह विविध धरणग्रस्तांची बैठक

No Project-Affected Family Should Miss Rehabilitation: प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बसणारे निर्णय तातडीने घेण्यात यावेत. अपूर्ण कामांबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व अडचणी सकारात्मकतेने मार्गी लावल्या जातील.
Published on

सातारा : मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत धोम, उरमोडी, कण्हेर, महू-हातगेघर, धोम-बलकवडी, कोयना, निवकणे, नीरा- देवघर व वीर धरण येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांकडून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. पात्र प्रकल्पग्रस्त लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले प्रश्न कालमर्यादेत सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Satara
dam
district
Koyna Dam
Displaced
Urmodi Dam
Meeting
Dhom-Balkwadi Dam news
families deceased
Marathi News Esakal
www.esakal.com