Mhaswad Police: म्हसवड पोलिसांना सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार; अधीक्षकांच्या हस्ते जुलै महिन्यातील कामगिरीसाठी गौरव

म्हसवड : सातारा जिल्ह्यात गुन्हे कार्यालयीन उपक्रमात सर्वोत्कृष्ट कामगिरीबद्दल म्हसवड पोलिस ठाण्यास जुलै २०२५ या महिन्यातील कामगिरीसाठी ‘सर्वोत्कृष्ट पोलिस ठाणे’ पुरस्काराने पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी सन्मानित केले..Karad Fire Accident: पुणे- बंगळूर महामार्गावर ढेबेवाडी फाट्यावर ई-बाईक खाक; चालक दुचाकी रस्त्याकडेला लावून दूर.सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अक्षय सोनवणे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी कामकाज करताना जनतेच्या हितासाठी कामे करणे अपेक्षित आहे. याबरोबरच ही कामे करताना जे पोलिस ठाणे सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करेल त्यांना प्रत्येक महिन्याला क्राईम कॉन्फरन्समध्ये प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येते..या उपक्रमांतर्गत जुलै २०२५ या महिन्यात जिल्ह्यात सर्वात जास्त मुद्देमाल निर्गती करून तो तक्रारदार, फिर्यादी तसेच साक्षीदार यांना परत केल्याबद्दल सर्वोत्कृष्ट मुद्देमाल निर्गती पुरस्कार, त्याचबरोबर शाळा, महाविद्यालय या ठिकाणी मुलींची छेडछाड होऊ नये, त्याचबरोबर एखादा चुकीचा प्रकार घडल्यास त्यांना तत्काळ मदत मिळावी, तसेच गुड टच, बॅड टच आदींबाबत मार्गदर्शन, शाळा, महाविद्यालय भेटी व रोडरोमिओंवरील कारवाई या अनुषंगाने म्हसवड पोलिस ठाण्याने जिल्ह्यात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली. .Minister Jayakumar Gore: अहिल्यादेवींचे लोकाभिमुख कार्य प्रेरणादायी: मंत्री जयकुमार गोरे; म्हसवडमध्ये अश्वारूढ पुतळा, स्मारकाचे भूमिपूजन.याबद्दल सर्वोत्कृष्ट महिला पथदर्शी प्रकल्प पुरस्कार मिळालेला आहे, तसेच महिलांविरोधातील घडलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा तपास अवघ्या २४ तासांत पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्याबद्दलही गौरविण्यात आले. याबद्दल सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अक्षय सोनवणे यांच्यासह पोलिस कर्मचारी शशिकांत खाडे, रूपाली फडतरे, सतीश जाधव, राहुल थोरात, हर्षदा गडदे यांचा सन्मान करण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.