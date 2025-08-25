सातारा

Mhaswad Police: म्हसवड पोलिसांना सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार; अधीक्षकांच्या हस्ते जुलै महिन्यातील कामगिरीसाठी गौरव

Mhaswad Police Honored with Best Performance Award: सर्वोत्कृष्ट महिला पथदर्शी प्रकल्प पुरस्कार मिळालेला आहे, तसेच महिलांविरोधातील घडलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा तपास अवघ्या २४ तासांत पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्याबद्दलही गौरविण्यात आले.
Mhaswad police awarded Best Performance for July; Superintendent honors team for outstanding service and achievements.
Mhaswad police awarded Best Performance for July; Superintendent honors team for outstanding service and achievements.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

म्हसवड : सातारा जिल्ह्यात गुन्हे कार्यालयीन उपक्रमात सर्वोत्कृष्ट कामगिरीबद्दल म्हसवड पोलिस ठाण्यास जुलै २०२५ या महिन्यातील कामगिरीसाठी ‘सर्वोत्कृष्ट पोलिस ठाणे’ पुरस्काराने पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी सन्मानित केले.

Satara
award
district
Mhaswad Police

