म्हसवड : शहरासह परिसरात शनिवारी झालेल्या संततधार पावसाने गटारे तुंबून येथील शिंगणापूर चौक, बसस्थानक परिसरातील रस्त्याकडेची दुकाने पाण्यात बुडून अनेक दुकानदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. त्यानंतर आज रविवारी खडबडून जागे झालेले प्रशासन मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या समवेत यंत्रणेसह घटनास्थळी पोहोचले, ते तेथील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी. ही मोहीमही राबवली गेली; पण या कारवाईने आज दिवसभर अतिक्रमणे हटाव मोहीम म्हणजे 'बैल गेला अन् झोपा केला' अशी प्रतिक्रिया येथील नागरिकांत उमटली..काल झालेल्या मुसळधार पावसाने येथील बसस्थानक ते शिंगणापूर चौकदरम्यान, रस्त्यावर तुडुंब पाणी साचून रस्त्यानजीकच्या दुकानांमध्ये पाणी शिरले. विशेषत: बेसमेंटला बांधकाम केलेले अनेक दुकान गाळे पावसाच्या पाण्यात काटोकाट बुडाल्याची घटना घडली.या घटनेनंतर संबंधित दुकानदारांची मोठी धावपळ उडाली. विजयादशमी व दिवाळी सणासाठी खरेदी करून विविध वस्तूंनी भरगच्च भरलेली दुकाने पावसाच्या पाण्यात बुडाली. अनेकांनी बँकेची कर्जे काढून दुकानात विविध वस्तूंचा माल भरला होता. तो पाण्याने भिजून विक्रीलायक राहिला नसल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची घटना घडली. त्यानंतर आज पालिकेने रस्त्यानजीकच्या गटारांवरील तसेच रस्त्याकडेची अतिक्रमणे आज पोलिसांच्या मोठ्या संख्येतील बंदोबस्तात काढून टाकण्याची मोहीम राबविली..या मोहिमेत माणचे तहसीलदार विकास आहिरे, येथील नायब तहसीलदार मीना बाबर, पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अक्षय सावंत, मुख्याधिकारी डॉ. सचिन माने, महसूल कर्मचारी यासह पालिकेचे कर्मचारी मोठ्या पोलिस फौजफाट्यासह सहभागी झाले होते..सगळाच सावळा गोंधळसार्वजनिक बांधकाम विभागाने गटारांचे काम अरुंद स्वरूपात केले असताना त्यावर काँक्रिट स्लॅब व लोखंडी अँगल टाकून व्यावसायिकांनी ही गटारेही बंदिस्त करण्याची मजल मारली. या परिसरात काल मोठा प्रवाह पाहता पावसाचे पाणी निचरा होण्यास पुरेशी जागाच राहिली नव्हती, तर खोकी व पत्राशेड, बांधकामे करून त्यामध्ये दुकाने थाटल्याने या गटारीची पावसाळ्यापूर्वी साफसफाई करणेही पालिकेस जिकिरीचे होत गेले. परिणामी, गटारे तुंबल्याने पावसाच्या पाण्याचा निचरा होऊ शकला नाही. गटार तुंबून पाणी येथील दुकानांमध्ये शिरले. दुकानदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होताच आज तातडीने प्रशासनाने अतिक्रमणे हटाव मोहीम राबविली. हीच मोहीम पावसाळ्यापूर्वी राबविली असती, तर दुकानदारांचे नुकसान झाले नसते, अशी प्रतिक्रियाही नागरिकांतून व्यक्त झाली..