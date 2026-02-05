Humanity Story: रात्रीच्या वेळी दवाखान्याच्या पायरीवरच प्रसूती! अनोळखी तरुणाची आर्त हाक, आई-बाळाला नवजीवन, थरारक घटनेने डाेळे पाणवले..

-संदीप पारवे मसूर: वैद्यकीय व्यवसाय हा केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, ती माणुसकीची सेवा आहे. याची प्रचिती कऱ्हाड- मसूर मार्गावरील एस. एन. साळुंखे यांच्या स्वानंद कॉम्प्लेक्समधील कृष्णाकाठ क्लिनिकसमोर नुकत्याच घडलेल्या एका थरारक घटनेतून समाेर आली. रात्री दहाच्या दरम्यान क्लिनिकचे शटर बंद करून घराकडे निघण्याच्या तयारीत असलेल्या डॉ. स्नेहल कांबळे यांना एका अनोळखी तरुणाची आर्त हाक ऐकू आली. काही क्षणांतच रस्त्यावर पायरीवरच एका गर्भवती महिलेची यशस्वी प्रसूती करून आई-बाळाला नवजीवन बहाल केले. भाषेचा अडथळा, प्रचंड रक्तस्राव, कागदपत्रांची कमतरता आणि मर्यादित वैद्यकीय साधनांमध्येही त्यांच्या तत्परतेने दोन जीव वाचले. या घटनेने परिसरात डॉ. कांबळे यांच्या धाडसाचे आणि निःस्वार्थ सेवेचे कौतुक होत आहे. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.याबाबत माहिती अशी, डॉ. कांबळे या नेहमीप्रमाणे दिवसभराची रुग्णसेवा आटोपून रात्री दहाच्या सुमारास त्यांचे क्लिनिक बंद करून गावी वराडेकडे निघण्याच्या तयारीत होत्या. त्यावेळी एक अनोळखी तरुण धावत क्लिनिककडे आला. घाबरलेल्या अवस्थेतील हा तरुण आदिवासी भाषेत बोलत होता. त्याला मराठी नीटसे बोलताही येत नव्हते. हात जाेडून तो केवळ ‘खाली चला’ एवढेच सांगत होता. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून डॉ. कांबळे या तातडीने जिन्यावरून खाली धावल्या. जिन्याच्या शेवटच्या पायरीवर एक तरुण गर्भवती महिला बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली होती. तिच्या सोबत आणखी एक महिला व तो तरुण होता. तिघांनीही गुटखा खाल्ल्याने त्यांची बोलण्याची शैलीही अस्पष्ट होती..डॉ. कांबळे यांनी तातडीने तपासणी केली. महिलेला प्रचंड रक्तस्राव सुरू होता. प्रसूतीची प्रक्रिया सुरू झाली हाेती. संबंधितांकडे गर्भावस्थेशी निगडित कोणतीही कागदपत्रे, सोनोग्राफी अहवाल किंवा वैद्यकीय नोंदी नव्हत्या. आदिवासी भाषेमुळे संवाद साधणेही कठीण होते. महिला काेणत्या महिन्याची गर्भावस्थेत आहे, काय समस्या आहे, याची माहितीही मिळत नव्हती. रुग्णवाहिकेची वाट पाहण्याइतपत वेळही नव्हता. थाेडा उशीरसुद्धा आई- बाळाच्या जिवाला धोका निर्माण करणारा हाेता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत डॉ. कांबळे यांनी धाडसी निर्णय घेत क्लिनिकमधून आवश्यक साहित्य आणले. रस्त्याकडेला पायरीवरच महिलेची प्रसूती सुरू केली..काही क्षणांतच प्रसूती यशस्वी झाली. बाळ जन्मल्यानंतर त्याच्या रडण्याचा आवाज नव्हता. डॉ. कांबळे यांच्या वैद्यकीय कौशल्याने आणि अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी बाळाला शुद्धीवर आणले. अखेर बाळाच्या रडण्याच्या आवाजामुळे उपस्थितांच्या चेहऱ्यावर दिलासा दिसून आला. प्रसूतीनंतर आई, बाळाची प्रकृती स्थिर करण्यात आली. मात्र, जबाबदारी इथेच संपली नव्हती. बाळाला कोणताही धोका होऊ नये, यासाठी त्याला शेजारच्या दवाखान्यात प्राथमिक उपचारासाठी पाठवले. आईलाही उपचार देऊन स्थिर केले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...संबंधित महिलेची अवस्था पाहिल्यावर डॉक्टर आणि एक स्त्री म्हणून तिचे प्राण वाचवणे, हे माझे कर्तव्य होते. जनरल ओपीडी असल्याने प्रसूतीसाठीच्या माझ्याकडे अत्याधुनिक सुविधा नव्हत्या; पण देवावर श्रद्धा ठेवून प्रयत्न केला. त्या बाळाचा रडण्याचा आवाज ऐकला, तेव्हा मिळालेला आनंद कोणत्याही मानधनापेक्षा मोठा होता.- डॉ. स्नेहल कांबळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.